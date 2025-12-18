FEniX遠赴歐洲拍MV 驚見「全裸日光浴」！反應超尷尬

FEniX新歌〈Day Off〉MV的主要取景地選在南法的安提貝與聖特羅佩。（左起峻廷、浦洋、家齊、MAX、承隆）（圖／華納音樂提供）





實力派偶像男團FEniX華麗回歸，經歷了第二張專輯和演唱會的全面進化。男孩們依舊一刻不得閒，為了展現更有野心的第三張全創作專輯《參》，斥資500萬打造MV影像。甫推出首波主打歌MV〈我就是無法失去你〉飛到距離台灣9900公里以外的南法之後，第二波主打〈Day Off〉更以輕快寫意的曲調為主，繼續前往南法的安提貝、聖特羅佩拍攝。

FEniX新專輯《參》實體雙版本，南法「蔚藍海岸版」× 義大利「甜水小鎮版」走進莫內名畫世界。（左起浦洋、峻廷、家齊、承隆、MAX）（圖／華納音樂提供）

FEniX在遠赴南法拍攝〈我就是無法失去你〉MV之後，第二波主打歌〈Day Off〉延續了上一張作品〈陷洞〉MV中的劇情線，他們飾演的五位各懷絕技「鳳凰特工」，在連晨翔與邱宇辰兩位富豪少爺的內鬥下，成功偷天換日一幅天價名畫後，隨即前往南法度假，這次的MV正是他們「放空」時刻的呈現。

這首歌由MAX和承隆在創作營中完成，全曲講述一種「放空的浪漫」，不想當誰的誰、不想回訊息、不想被世界打擾，只想靜靜躺在床上、讓時間慢下來。這樣的「休息」不是逃避，而是在疲憊之中重新找回自我節奏的自由，也希望鼓勵粉絲們能夠偶爾給自己一天喘息的時間，也許會因此更靠近愛。MV最後，連晨翔透過手機畫面「雲端客串」，指派下一個任務，讓他們的假期不得不畫下無奈句點，也為整支MV增添趣味。

FEniX全新專輯《參》除了預購版的「蔚藍海岸版」之外，在發片當日也釋出實體專輯第二版本「甜水小鎮版」。（左起AX、浦洋、峻廷、承隆、家齊）（圖／華納音樂提供）

新歌〈Day Off〉MV的主要取景地選在南法最具度假氛圍的安提貝與聖特羅佩，他們在海邊拍攝舞蹈畫面，慵懶曲風搭配略帶性感的舞步，在夕陽餘暉下展現出唯美又自由的氣息。拍攝過程中也發生許多趣事，像是沙灘上有許多幾乎全裸的歐洲人日光浴，讓男孩們雖然表面淡定，其實心裡非常尷尬，不過表演結束後竟獲得現場熱烈掌聲，讓他們感受到歐洲人的友善與熱情，也成為難忘的拍攝經驗。

FEniX第二波主打〈Day Off〉延續了上一張作品〈陷洞〉MV中的劇情線。（圖／華納音樂提供）

值得一提的是，向來期待與歌迷近距離互動的FEniX，這次也帶來新年驚喜，正式宣布台北簽名會將於2026年1月25日在台北市遠百信義A13北面廣場舉辦，接下來也確定將有高雄場簽名會，讓粉絲無比期待。

FEniX送新年驚喜，宣布台北簽名會。（左起MAX、峻廷、浦洋、承隆、家齊）（圖／華納音樂提供）

