FEniX首場台北簽唱會！千名粉絲擠爆現場 團員入伍倒數不缺席
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
最強實力派偶像男團 FEniX 25日帶著第三張全創作專輯《參》（SUM）於台北遠百信義 A13 舉辦專輯簽唱會，現場湧入超過千名粉絲排隊等候簽名，場面一路延伸、人氣擠爆。活動一開場，5位成員便以勁歌熱舞揭開序幕，率先帶來新專輯歌曲〈我就是無法失去你〉與〈Day off〉獻給現場歌迷，瞬間點燃全場氣氛。這不僅是《參》的重要里程碑，更是 FEniX 出道以來首次在台北舉辦專輯簽唱會，也正值承隆、MAX、家齊即將入伍前的重要相聚時刻，讓這場見面更顯珍貴。
活動中也巧妙呼應即將入伍話題，團員現場進行體能測試，挑戰伏地挺身時還一邊唱歌、說笑話，自嘲又逗趣的互動讓現場笑聲連連，氣氛熱烈。團體也同步預告，即將登上2026紅白藝能大賞舞台，陪伴大家度過除夕圍爐夜。面對簽名會滿滿人潮，成員已做好心理準備，希望能親自替每一位到場支持的粉絲完成簽名，用行動回饋一路相伴的心意。
簽唱會當天，FEniX 也在舞台上分享團體即將迎來的重要階段。承隆、MAX、家齊即將入伍，MAX 坦言對當兵其實充滿期待，只希望粉絲願意耐心等一小段時間。家齊表示心情平靜，現在最重要的是珍惜當下，把握每一次與粉絲見面的時刻，盡快完成義務再回到舞台；承隆則分享自己心情同樣平穩，希望能早日服完兵役，回來繼續與大家見面。其他成員也展現滿滿守護感，峻廷希望三位學弟平安、不受傷，團體會好好守住位置等待歸隊。浦洋則笑說自己即將升格學長，很期待他們之後分享軍中發生的大小趣事。聊到當兵話題，浦洋與峻廷也當場化身嚴格學長，笑說體力很重要，不如現在就來測試耐力，立刻請三位學弟依照學長口令現場挑戰伏地挺身，從「1 下、2 上」的超慢節奏開始，全場笑聲不斷，也讓現場氣氛瞬間升溫。
距離上一張《赫茲》專輯簽唱會正好一年，FEniX當時在台中與粉絲長時間互動、簽到深夜，甚至留下連續超過12小時簽名的難忘經驗。此次再度站上專輯簽唱會舞台，除25日於台北舉辦外，也將於2月1日前進高雄，以北高接力的方式回應不同地區粉絲長時間以來的等待與支持。談到簽名會，成員們直言：「沒在怕！」早已做好心理與體力準備，希望可以完成每一位歌迷的簽名。而現場另一個驚喜，則是金曲獎最佳單曲製作人海大富現身送上祝福，他特別準備象徵好運的「鳳凰能量金字塔」，呼應第三張專輯《參》與英文名稱「SUM」匯聚能量的概念，期許 FEniX 未來持續創作出更多富有能量、陪伴人心的作品。
