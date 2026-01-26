FEniX首度台北簽唱會 入伍前寵粉 承隆、MAX、家齊現場體能測試聽指令傻傻分不清

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】人氣男團FEniX（1/25）帶著第三張全創作專輯《參》（SUM）台北遠百信義 A13 舉辦專輯簽唱會，五位成員便以勁歌熱舞揭開序幕，率先帶來新專輯歌曲〈我就是無法失去你〉與〈Day off〉獻給現場歌迷，這不僅是《參》的重要里程碑，更是FEniX出道以來首次在台北舉辦專輯簽唱會，也正值承隆、MAX、家齊即將入伍前的重要相聚時刻，讓這場見面更顯珍貴。活動中也巧妙呼應即將入伍話題，團員現場進行體能測試，挑戰伏地挺身時還一邊唱歌、說笑話，自嘲又逗趣的互動讓現場笑聲連連，氣氛熱烈。團體也同步預告，即將登上 2026 紅白藝能大賞舞台，陪伴大家度過除夕圍爐夜。面對簽名會滿滿人潮，成員已做好心理準備，希望能親自替每一位到場支持的粉絲完成簽名，用行動回饋一路相伴的心意。談到《參》這張作品，成員一致認為這是一張突破框架的專輯，MAX 希望藉此拉開大家對男團音樂的既定印象；家齊期盼打造真正屬於 FEniX 的風格；峻廷選擇跳出舒適圈，打破外界對偶像男團的想像；浦洋希望呈現男團多元樣貌；承隆則分享，專輯中每首曲風皆不同，期望展現團體駕馭多元風格的能力，為 FEniX 打造全新氣象。

▲FEniX首度台北簽唱會 入伍前寵粉（楊珊雯拍攝）

簽唱會上FEniX 也在舞台上分享團體即將迎來的重要階段。承隆、MAX、家齊即將入伍，MAX 坦言對當兵其實充滿期待，只希望粉絲願意耐心等一小段時間；家齊表示心情平靜，現在最重要的是珍惜當下，把握每一次與粉絲見面的時刻，盡快完成義務再回到舞台；承隆則分享自己心情同樣平穩，希望能早日服完兵役，回來繼續與大家見面。其他成員也展現滿滿守護感，峻廷希望三位學弟平安、不受傷，團體會好好守住位置等待歸隊；浦洋則笑說自己即將升格學長，很期待他們之後分享軍中發生的大小趣事。聊到當兵話題，浦洋與峻廷也當場化身嚴格學長，笑說體力很重要，不如現在就來測試耐力，立刻請三位學弟依照學長口令現場挑戰伏地挺身，從「1 下、2 上」的超慢節奏開始，全場笑聲不斷。

▲承隆、MAX、家齊現場體能測試聽指令傻傻分不清（楊珊雯拍攝）

▲FEniX首度台北簽唱會 入伍前寵粉（楊珊雯拍攝）

距離上一張《赫茲》專輯簽唱會正好一年，FEniX 當時在台中與粉絲長時間互動、簽到深夜，甚至留下連續超過 12 小時簽名的難忘經驗。此次再度站上專輯簽唱會舞台，除 1 月 25 日於台北舉辦外，也將於 2 月 1 日前進高雄，以北高接力的方式回應不同地區救火隊長時間以來的等待與支持。談到簽名會，成員們直言「沒在怕」，早已做好心理與體力準備，希望可以完成每一位歌迷的簽名。MAX表示，每一次與粉絲見面都是珍貴回憶；家齊分享，安排北中南場次就是希望不同地區的救火隊都能見到面；峻廷坦言活動連續對體力是挑戰，但看到粉絲就會瞬間充滿動力；浦洋期待首次在台北與救火隊近距離互動；承隆也感謝公司支持，讓團體完成北高雙場簽唱會的心願。現場另一個驚喜，則是金曲獎最佳單曲製作人海大富現身送上祝福，他特別準備象徵好運的「鳳凰能量金字塔」，呼應第三張專輯《參》與英文名稱「SUM」匯聚能量的概念，期許 FEniX 未來持續創作出更多富有能量、陪伴人心的作品。

▲FEniX首度台北簽唱會 入伍前寵粉（楊珊雯拍攝）

除了專輯簽唱會行程，FEniX 也即將登上 2026 紅白藝能大賞舞台，陪伴觀眾度過除夕圍爐夜。談到這次演出，成員們紛紛預告將帶來全新舞台呈現。MAX 形容這次表演將全面釋放能量；家齊期待能夠炸翻全場，用最直接的舞台魅力回應觀眾；峻廷透露，這次演出將復刻經典並加入全新元素，帶來不同以往的舞台體驗；浦洋也搶先預告，除了團體舞台之外，還有令人期待的驚喜合作演出；承隆則信心喊話，保證觀眾看到舞台時眼睛會亮起來。展望 2026 年，FEniX 也為團體設定新的期待與目標，期許能站上更多、更具指標性的舞台，持續累積作品與現場演出的能量，讓音樂被更多人聽見與看見，也希望在不同領域嘗試更多可能性，用穩定而踏實的步伐迎接團體下一個重要階段，回應一路相伴的救火隊支持與期待。