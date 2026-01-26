FEniX首度台北簽唱會 入伍前寵粉 承隆、MAX、家齊現場體能測試聽指令傻傻分不清
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】人氣男團FEniX（1/25）帶著第三張全創作專輯《參》（SUM）台北遠百信義 A13 舉辦專輯簽唱會，五位成員便以勁歌熱舞揭開序幕，率先帶來新專輯歌曲〈我就是無法失去你〉與〈Day off〉獻給現場歌迷，這不僅是《參》的重要里程碑，更是FEniX出道以來首次在台北舉辦專輯簽唱會，也正值承隆、MAX、家齊即將入伍前的重要相聚時刻，讓這場見面更顯珍貴。活動中也巧妙呼應即將入伍話題，團員現場進行體能測試，挑戰伏地挺身時還一邊唱歌、說笑話，自嘲又逗趣的互動讓現場笑聲連連，氣氛熱烈。團體也同步預告，即將登上 2026 紅白藝能大賞舞台，陪伴大家度過除夕圍爐夜。面對簽名會滿滿人潮，成員已做好心理準備，希望能親自替每一位到場支持的粉絲完成簽名，用行動回饋一路相伴的心意。談到《參》這張作品，成員一致認為這是一張突破框架的專輯，MAX 希望藉此拉開大家對男團音樂的既定印象；家齊期盼打造真正屬於 FEniX 的風格；峻廷選擇跳出舒適圈，打破外界對偶像男團的想像；浦洋希望呈現男團多元樣貌；承隆則分享，專輯中每首曲風皆不同，期望展現團體駕馭多元風格的能力，為 FEniX 打造全新氣象。
▲FEniX首度台北簽唱會 入伍前寵粉（楊珊雯拍攝）
簽唱會上FEniX 也在舞台上分享團體即將迎來的重要階段。承隆、MAX、家齊即將入伍，MAX 坦言對當兵其實充滿期待，只希望粉絲願意耐心等一小段時間；家齊表示心情平靜，現在最重要的是珍惜當下，把握每一次與粉絲見面的時刻，盡快完成義務再回到舞台；承隆則分享自己心情同樣平穩，希望能早日服完兵役，回來繼續與大家見面。其他成員也展現滿滿守護感，峻廷希望三位學弟平安、不受傷，團體會好好守住位置等待歸隊；浦洋則笑說自己即將升格學長，很期待他們之後分享軍中發生的大小趣事。聊到當兵話題，浦洋與峻廷也當場化身嚴格學長，笑說體力很重要，不如現在就來測試耐力，立刻請三位學弟依照學長口令現場挑戰伏地挺身，從「1 下、2 上」的超慢節奏開始，全場笑聲不斷。
▲承隆、MAX、家齊現場體能測試聽指令傻傻分不清（楊珊雯拍攝）
▲FEniX首度台北簽唱會 入伍前寵粉（楊珊雯拍攝）
距離上一張《赫茲》專輯簽唱會正好一年，FEniX 當時在台中與粉絲長時間互動、簽到深夜，甚至留下連續超過 12 小時簽名的難忘經驗。此次再度站上專輯簽唱會舞台，除 1 月 25 日於台北舉辦外，也將於 2 月 1 日前進高雄，以北高接力的方式回應不同地區救火隊長時間以來的等待與支持。談到簽名會，成員們直言「沒在怕」，早已做好心理與體力準備，希望可以完成每一位歌迷的簽名。MAX表示，每一次與粉絲見面都是珍貴回憶；家齊分享，安排北中南場次就是希望不同地區的救火隊都能見到面；峻廷坦言活動連續對體力是挑戰，但看到粉絲就會瞬間充滿動力；浦洋期待首次在台北與救火隊近距離互動；承隆也感謝公司支持，讓團體完成北高雙場簽唱會的心願。現場另一個驚喜，則是金曲獎最佳單曲製作人海大富現身送上祝福，他特別準備象徵好運的「鳳凰能量金字塔」，呼應第三張專輯《參》與英文名稱「SUM」匯聚能量的概念，期許 FEniX 未來持續創作出更多富有能量、陪伴人心的作品。
▲FEniX首度台北簽唱會 入伍前寵粉（楊珊雯拍攝）
除了專輯簽唱會行程，FEniX 也即將登上 2026 紅白藝能大賞舞台，陪伴觀眾度過除夕圍爐夜。談到這次演出，成員們紛紛預告將帶來全新舞台呈現。MAX 形容這次表演將全面釋放能量；家齊期待能夠炸翻全場，用最直接的舞台魅力回應觀眾；峻廷透露，這次演出將復刻經典並加入全新元素，帶來不同以往的舞台體驗；浦洋也搶先預告，除了團體舞台之外，還有令人期待的驚喜合作演出；承隆則信心喊話，保證觀眾看到舞台時眼睛會亮起來。展望 2026 年，FEniX 也為團體設定新的期待與目標，期許能站上更多、更具指標性的舞台，持續累積作品與現場演出的能量，讓音樂被更多人聽見與看見，也希望在不同領域嘗試更多可能性，用穩定而踏實的步伐迎接團體下一個重要階段，回應一路相伴的救火隊支持與期待。
其他人也在看
《台北股市》股王信驊又閃見9字頭！攜7檔千金股攻頂 25檔上市櫃攀峰
【時報-台北電】台股股王信驊（5274）今（26）日早盤再度閃見9字頭，最高9,115元未過上周五的9,175元高點，收8,880元小漲10元收歷史收盤最高，並攜手股后穎崴（6515）站上4,000元收在4,065元創高，合計共8檔千金股齊步攻頂。 台股今天千金股仍有31千金，其中就有信驊、穎崴、鴻勁、精測、旺矽、群聯、聯發科、昇達科等8檔千金股股價同步寫下歷史新高，探針卡三雄再度同步刷歷史新高價，尤其精測攻上漲停、並站上3,000元大關。 而不只千金股表現亮眼，還有聯亞、萊德光電-KY、台燿、健鼎、威剛、日月光投控、京元電子、南亞科、十銓、勤凱、松川精密、定穎投控、台星科、福懋科、事欣科、萬泰科、美好證等，股價都攀登新高。（新聞來源：工商即時 呂淑美）時報資訊 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
Lemaire收服人間香奈兒！《愛情怎麼翻譯？》高允貞不只背上牛角包，還有這款不容錯過的英倫風肩包
在Netflix最新熱播劇《愛情怎麼翻譯？》中，高允貞飾演的車茂熙除了化身人間香奈兒不斷換上多款香奈兒經典套裝與包款之外，其餘時間的造型多以簡約實穿為主，包款選擇也一樣，劇中在車茂熙的日本獨旅、加拿大私人行程中，她都選擇背上設計師品牌Lemmarie claire 美麗佳人 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍
2026 年 1 月 25 日，美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）以 91 分鐘神速徒手征服台北 101，完成人類史上最震撼的城市攀爬。然而，在這場全球直播的巔峰壯舉背後，支撐畫面的是一場關於生死、友誼與職業道德的極限拉扯。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 12則留言
男神許光漢桌牌寫「許光漢典」爆笑原因曝光 Lulu甜蜜告白：我只嫁給陳漢典！
面對台下坐著「國民老公」許光漢，新娘Lulu則在台上甜蜜告白老公陳漢典：「雖然許光漢真的很帥，但我眼裡現在只有新郎！就算許光漢站在我面前，我還是要嫁給陳漢典！」讓現場賓客直呼「被閃瞎了」。Lulu、陳漢典在搭檔主持《綜藝大熱門》時就常被開玩笑「推作堆」，到過去無...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出 賓客全驚呆
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，聚集許多明星到場祝福。兩人的婚禮效果滿分、亮點十足，Lulu最後更以「浴巾包頭」模樣送客，畫面曝光後令網友全笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10則留言
李毓芬突登「越南雜誌」神隱多年！狂野近況網愣：以為徐若瑄
娛樂中心／周希雯報導女星李毓芬從女團「Dream Girls」單飛後，曾轉往中國發展，2022年突進軍國際推出電音風新歌，還砸300萬在金曲獎典禮「洗版播放」，但因短短1個月就衝破1億觀看數，打破周杰倫、BTS等巨星，一度被質疑買流量。不過她重磅回歸後就再無下文，淡出幕前3年多也鮮少發文，直到近期突然曬出登上越南雜誌封面，造型意外撞臉徐若瑄，意外引發另一波話題。民視 ・ 15 小時前 ・ 10則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46則留言
77歲「綜藝教母」張小燕健康亮紅燈！缺席Lulu婚宴原因曝光
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）的婚宴昨（25）晚在台北文華東方酒店盛大舉行，現場星光熠熠、眾星雲集，但卻少了與Lulu私交甚篤的77歲「綜藝教母」張小燕。張小燕今日向媒體透露，原本她也安排出席，但因身體狀況不佳而臨時取消行程，消息一出，立即引發外界關注。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 9則留言
61歲玉女嫁養豬大戶30年！甜曬「夫妻親密照」真實近況曝光
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導紅極一時的歌壇玉女裘海正，曾與方文琳、伊能靜組成「飛鷹三姝」。她在23日近日迎來與老公馬文鴻結婚30週年的「珍珠婚」。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18則留言
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 37則留言
典LU婚禮》許光漢「這名字」現身全場暴動！Lulu當面拒絕：只要嫁陳漢典
陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場席開 70 桌，星光熠熠的程度被形容「比三金頒獎典禮還誇張」。而婚禮現場最大的驚喜，莫過於「國民老公」許光漢的帥氣現身，他不僅人到場，名字還被諧音幽默玩梗，讓全場賓客笑聲不斷。自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 9則留言
典Lu婚禮破冰坐同桌？吳宗憲、辛龍私下真實互動曝光
男星辛龍在2020年痛失愛妻劉真。劉真因心臟手術後病況不佳，與病魔搏鬥45天仍不幸離世，享年44歲。喪妻之痛讓辛龍一度選擇隱身，遠離螢光幕前，專注照顧女兒與創作生活。多年低調後，他日前宣布復出，加盟新經紀公司；昨（25）日他也與昔日老闆吳宗憲一同出席陳漢典與Lulu的婚宴，兩人被安排坐在同桌，互動引發外界關注。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸...styletc ・ 2 天前 ・ 32則留言
Lulu婚禮大咖全到！ 陳漢典開心喊「王力宏二哥」⋯許光漢改名坐在台下
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。此外，許光漢、鍾欣凌、柯震東、王力宏、陶晶瑩等大咖也都將現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4則留言
Lulu陳漢典婚禮今登場 康熙鐵三角恐難合體 世界級名畫代替本尊到場
（娛樂中心／綜合報導）知名主持人Lulu與陳漢典的婚宴，於今日在台北文華東方酒店盛大舉行，演藝圈好友紛紛獻上祝 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 28則留言
胡瓜《週末最強大》驚爆暫時休息 華視緊急回應
胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的《週末最強大》上月中才開心慶祝首播電視收視率破 1，沒想到今（1╱26）卻被爆本周是節目最後1次錄影，對此，華視也緊急回應了。太報 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
「典Lu」世紀婚禮狂放閃 催淚誓詞「不能沒有你」逼哭眾人
台北市 / 綜合報導 藝人陳漢典和Lulu昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友，眾人要一起見證這幸福的時刻；Lulu一襲純白婚紗現身，頭紗上還有可愛蝴蝶結，陳漢典西裝筆挺迎娶美嬌娘，這對新人在進場時就忍不住落淚，和雙方父母見面時，更是一群人哭成一片，親友齊喊，今後要一直幸福甜蜜下去。擁抱接吻，甜蜜接吻愛的抱抱，小倆口還有點害羞，尖叫聲不斷，藝人Lulu，一襲純白婚紗現身，頭紗上還有可愛蝴蝶結，陳漢典則是西裝鼻挺現身，兩人登記後，選在昨（25）日舉行婚禮，現場不止鎂光燈閃不停，兩人也瘋狂放閃。藝人陳漢典說：「事實上，為什麼會跟妳結婚，就是，我就是貪圖妳的美貌。」兩人滿眼都是愛，在眾人的祝福之下，即將步入人生下一個階段，但Lulu這時偷爆料，爸爸超級捨不得，藝人陳漢典VS.Lulu黃路梓茵說：「爸爸一開始守得很好，然後他就看到Lulu，(第一滴眼淚飆出來)，先掉眼淚，然後爸爸就直接受不了了，就直接崩潰，(崩潰...)，直接沒辦法好好講話，直接爆掉那種。」Lulu擁抱父母後，由爸爸親手將她交託給陳漢典，婚禮進入最催淚時刻，而且不止交手儀式，催淚誓詞也讓全場哭紅雙眼，藝人陳漢典說：「我會好好感受現在，用力地記住，這所有的一切。」藝人Lulu黃路梓茵說：「嫁給你，有一個小小的缺點，原本我以為我自己很獨立很勇敢，但現在的我變膽小了，因為我變得不能沒有你。」「典LU」婚禮，現場充滿笑容，與幸福的淚水，親友齊喊，今後要一直幸福甜蜜下去。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 11則留言