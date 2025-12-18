FEniX〈Day Off〉MV連晨翔雲端客串 台北簽名會1/25信義區高雄場準備中

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】人氣男團FEniX華麗回歸，經歷了第二張專輯和演唱會的全面進化。男孩們依舊一刻不得閒，為了展現更有野心的第三張全創作專輯《參》，華納音樂更大筆斥資500萬打造MV影像。甫推出首波主打歌MV〈我就是無法失去你〉飛到距離台灣9900公里以外的南法之後，第二波主打〈Day Off〉更以輕快寫意的曲調為主，繼續前往南法的安提貝、聖特羅佩拍攝。

全新專輯《參》除了預購版的「蔚藍海岸版」之外，在發片當日也釋出實體專輯第二版本「甜水小鎮版」，這次讓男孩們在義大利的最美村莊之一的Dolceacqua甜水鎮ceacqua（音譯為多切阿瓜，甜水之意）拍攝第二版實體專輯限定寫真！1884年法國印象派大師莫內去到當地旅遊，超喜歡這座橋所創作的畫作，畫作裡畫的就是甜水鎮的單拱石橋。甜水小鎮版封面取景角度刻意和莫內的畫作一樣，FEniX五個男孩彷佛進入了大師畫作，極度夢幻和不可思議。

廣告 廣告

▲FEniX新歌〈Day Off〉MV的主要取景地選在南法最具度假氛圍的安提…貝特別租了超帥敞篷車讓大家圓了在南法開車的夢想 （左起峻廷、浦洋、家齊、MAX、承隆）（華納音樂 提供）

實體專輯第二版本「甜水小鎮版」前往中世紀古鎮「甜水鎮」探險，男孩們邊拍邊參觀，不時驚呼「太美了」，由於這座小鎮是在風景如畫的巷弄間，藏身了許多小酒館、咖啡館、餐廳、雜貨店、商店和民宿，每個轉角都可見壁畫，但整座村設計得宛若迷宮，地圖和GPS在這裡都不管用，只能靠著方向感和路標探險，而在最後離開時，男孩們只是遺憾最後沒有帶走甜水鎮的葡萄酒。此外，拍攝當天竟意外撞到整趟行程唯一的雨天，本來很擔心會影響拍攝，不料最後的雨天景象，竟能更接近莫內的原畫色調、氛圍，所以在細雨綿綿中拍攝，才能顯得更唯美，「拍封面那cut時，雨很神奇地暫時停了10分鐘」。

FEniX在遠赴南法拍攝〈我就是無法失去你〉MV之後，第二波主打歌〈Day Off〉延續了上一張作品〈陷洞〉MV中的劇情線，他們飾演的五位各懷絕技「鳳凰特工」，在連晨翔與邱宇辰兩位富豪少爺的內鬥下，成功偷天換日一幅天價名畫後，隨即前往南法度假，這次的MV正是他們「放空」時刻的呈現。這首歌由MAX和承隆在創作營中完成，全曲講述一種「放空的浪漫」，不想當誰的誰、不想回訊息、不想被世界打擾，只想靜靜躺在床上、讓時間慢下來。這樣的「休息」不是逃避，而是在疲憊之中重新找回自我節奏的自由，也希望鼓勵粉絲們能夠偶爾給自己一天喘息的時間，也許會因此更靠近愛。MV最後，連晨翔透過手機畫面「雲端客串」，指派下一個任務，讓他們的假期不得不畫下無奈句點，也為整支MV增添趣味。

▲男孩送新年驚喜！台北簽名會1月25日信義區相見！高雄場準備中（左起MAX、峻廷、浦洋、承隆、家齊）（華納音樂 提供）

新歌〈Day Off〉MV的主要取景地選在南法最具度假氛圍的安提貝與聖特羅佩，他們在海邊拍攝舞蹈畫面，慵懶曲風搭配略帶性感的舞步，在夕陽餘暉下展現出唯美又自由的氣息。拍攝過程中也發生許多趣事，像是沙灘上有許多幾乎全裸的歐洲人日光浴，讓男孩們雖然表面淡定，其實心裡非常尷尬，不過表演結束後竟獲得現場熱烈掌聲，讓他們感受到歐洲人的友善與熱情，也成為難忘的拍攝經驗。導演特別租了一台超帥敞篷車，讓男孩們在安提貝沿著地中海岸線開車，不只完美呈現自在又帥氣的度假感，也實現了他們「想在南法開車」的心願。MV最後更傳達出「There is always ‘ART’ for those who want to see it.」（藝術品永遠屬於想要欣賞它的大眾，不是特定的人）這樣的理念，在完成娛樂性的同時，也保有深度與溫度。

值得一提的是，向來期待與歌迷近距離互動的FEniX，這次也帶來新年驚喜！正式宣布台北簽名會將在2026年1/25在台北市遠百信義A13北面廣場舉辦，接下來也確定將有高雄場簽名會。由於他們今年初在台中廣三SOGO百貨舉辦的《赫茲》專輯簽唱會，就因為全場的千名粉絲太熱情，讓男孩們簽名長達12小時才願意離去，並送上滿滿的感謝，此次FEniX又會帶來什麼驚喜，讓粉絲無比期待。