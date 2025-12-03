Fenix Max ×承隆驚喜為韓系女裝站台 以多元穿搭帥翻全場

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】韓國MZ世代最受討論的時尚女裝品牌rolarola宣布即日起至12月4日首度登陸台灣，於 新光三越信義新天地 A11 一樓開設限時快閃店。這次登台不僅象徵品牌正式進軍台灣市場，更是rolarola海外布局的重要里程碑。快閃店將完整呈現 25 FALL 全新系列，讓台灣消費者能近距離感受韓國年輕世代最熱議的潮流語彙與品牌風格。

▲Fenix Max ×承隆驚喜為韓系女裝站台（楊珊雯拍攝）

由韓國人氣女團IVE成員張員瑛擔任全球靈感繆思，rolarola以輕法式經典、輕鬆俏皮的品牌 DNA，搭配極具記憶點的甜美視覺風格，在韓國深受 MZ 世代喜愛，更掀起「rolarola girls」穿搭風潮，成為近年最具話題性的女裝品牌之一。

▲Fenix Max ×承隆驚喜為韓系女裝站台（楊珊雯拍攝）

這次快閃活動特別邀請兩位品牌好友Fenix Max與承隆，率先感受 rolarola 2025秋季全系列。他們以鮮明個性詮釋 rolarola 的可愛、經典與俏皮潮流感，展現品牌跨越性別框架與風格侷限的多元魅力。

▲Fenix Max ×承隆驚喜為韓系女裝站台（楊珊雯拍攝）

Fenix Max以復古休閒風為主，內搭奶油色毛衣與條紋高領，配上深咖皮衣與寬版牛仔褲，整體隨性又有質感。承隆則走中性時髦風，灰黑條紋上衣搭配層次感百褶裙與寬版長褲，風格俐落又帶點個性。兩人透過實際穿搭示範，展現 rolarola 在 剪裁、色彩、層次搭配 上的高度靈活性，帶領粉絲近距離感受韓國 MZ 世代最熱議的「rolarola girls」時尚語彙，成為本次快閃活動最吸睛的亮點之一。

rolaraola 以「不被定義的自由態度」為核心概念，打造冷調、自然、帶點叛逆的輕法式風格。透過 Oversize 針織、率性外套、復古印花、混搭層次造型 等元素，呈現中性俐落與柔美兼具的時尚語彙。

這次台灣快閃店將完整呈現 2025 秋季全系列，從面料到剪裁皆能第一時間感受到品牌獨特魅力，讓消費者體驗最貼近、最即時的rolarola風格。