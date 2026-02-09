FF46圓滿落幕！日本Coser、創作者狂曬台灣行心得：去過一次，就會想再去

於 2 月 6 日到 7 日圓滿落幕的「Fancy Frontier 開拓動漫祭 46」（FF46），本屆盛況空前，吸引了大量日本知名 ACG 相關創作者參加，像是伊織萌、東雲海等重量級 Coser，以及多位聲優與繪師親臨現場。這場動漫盛會不只是台灣粉絲的祭典，更成為日本創作者眼中的重要海外活動，社群平台 X（推特）上滿是他們分享的台灣動態，都表示：「來過一次，就會想再來台灣」

FF46 吸引了許多海外創作者來台灣。（圖源：開拓動漫祭FancyFrontier）

許多日本來的參加者，在 X 上表示對台灣獨有的活動文化感到驚艷與新鮮。有別於日本都是在會場更衣，台灣出現不少「在家穿好裝備直接搭捷運」的風氣讓他們大開眼界；而拍攝現場的「圍拍」文化也受到討論，雖然日本也會有，但他們更驚訝於許多攝影師會自發性的幫忙打燈補光，且不求回報，只為營造出極佳的拍攝環境，甚至還第一次體驗到了夜間拍攝。

除了活動本身，台灣人的友善更是讓日本來賓印象深刻。不少首次來台灣的 Coser 表示，就算是遇到突發狀況，路人或工作人員都能即時且親切的提供協助，甚至對台灣許多人能用日文流利溝通感到意外，大幅降低了語言的隔閡和溝通問題。這種無微不至的友善氛圍，加上免費入場的戶外 Coser 攝影專區，被許多日本與會者形容為「溫柔的國度」，直呼這種樂趣是和日本不一樣的體驗。不少已經連續參加兩三次的「回頭客」強調絕對會繼續來台灣，更有攝影師直言：「對於還沒去過 FF 的人，請注意一旦去了可能就會無法自拔。」

當然，台灣的美食外交也再次發威。從基本的小籠包、火鍋到讓人上癮的手搖飲，幾乎攻佔了相關社群版面，許多人笑稱「把台灣美食全吃了一遍」。像是讓許多人印象深刻，hololive VTuber「座長」尾丸波爾卡的繪師 こうましろ 老師，同樣用著獨特的「偽中文」漢字與台灣人交流，這次 FF46 也是瘋狂曬美食照片，甚至想讓所有來台灣的日本人都吃到臭豆腐。