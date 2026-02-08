FF46插曲！日聲優伊崎綾香嘆「台灣也有計程車找錢詐騙」，台網：真的很抱歉

本週 2 月 7 日可以說是活動滿滿，其中光是 Fancy Frontier 開拓動漫祭（FF46），就吸引了大量來自日本與韓國的知名繪師、Coser 及聲優跨海來台舉辦活動。像是伊織萌、Enako（えなこ）等多位重量級嘉賓皆現身會場，社群網路上也充滿了她們分享品嚐台灣美食、體驗在地文化的動態，展現了台灣 ACG 活動在國際間的高度吸引力與熱絡氣氛。

近幾年 FF 吸引許多海外知名創作者前來朝聖和順便旅遊。（圖源：開拓動漫祭FancyFrontier）

然而在活動期間卻發生了讓人遺憾的插曲。受邀來台參與 FF46 活動的日本聲優伊ヶ崎綾香（伊崎綾香），搭計程車時疑似遭遇找錢詐騙。據她在個人社群 X（推特）上發文透露，她當時給司機付了 500 元，扣除 150 元的車費後應該找回 350 元，但司機最終只找給她 300 元，加上她沒有拿收據，讓她很不甘心。

伊ヶ崎綾香無奈表示，由於自己語言能力不足，當下無法向司機討回少的金額，並感嘆道：「原來台灣也有這種計程車找錢的詐騙啊」。不過從其他文章來看，伊ヶ崎綾香仍然十分享受在台灣的體驗，迷上了珍珠奶茶一天喝 2 杯，甚至開始嘗試用中文和便利商店店員搭話，卻經常被用日文回應，讓她好奇：「為什麼會發現我是日本人？」最後變成雙方用日文溝通。

而在計程車的貼文公開後，隨即引起台灣網友的關注與討論，許多台灣人對於她在台灣遇到的不愉快交通經驗感到相當抱歉與丟臉，想讓她知道這並非台灣常態；不過也有部分網友緩頰分析，認為司機也有可能只是不小心少找，不排除是無心之過。但不論是否為蓄意，大家都希望這次事件不會影響她對台灣的整體印象。