F.F.O備戰演唱會！團員「水瓶呼吸法」快缺氧昏倒險出事

F.F.O備戰演唱會。（圖／量籽計畫提供）

《原子少年2》冠軍男團F.F.O將於7月5日在Legacy TERA舉辦出道後首場專場演唱會「F.F.One Way Ticket－FarFarLand」，距離演出剩下不到一個月，七位成員全力投入排練，同時也宣布將在演唱會上演出新歌，並預告將有神秘嘉賓驚喜助陣。

團長勝銘日前因高強度排練一度重感冒失聲，目前鼻音仍相當明顯，但堅持帶領團員完成所有訓練。過程中也發生不少趣事，鈞嘉透露自己向俊希學習「水瓶呼吸法」訓練氣息，沒想到回家練習時差點出事，「我練到一半突然頭超暈，感覺快缺氧昏倒。」俊希則解釋：「其實練到有點缺氧是正常的，這是在訓練氣息和肌肉協調性。」

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小新坦言，這次壓力不小，「因為是過去沒有獨自表演過的內容，我花了很多時間練習，希望把自己心裡最溫柔的一面呈現給大家。」勝銘除了帶來自創曲，更預告將打造充滿戀愛感的浪漫氛圍；俊希準備全新風格自創曲；彥旭更自信喊話：「我的舞台沒看到一定會後悔！」並透露為了演唱會積極進行體態管理，「可能會有手臂爆青筋的畫面，因為我很容易流汗，說不定表演到一半就把外套脫掉了。」加藤則搶先爆料，演唱會當天除了新歌首唱外，還有許多從未公開過的隱藏才藝。

先前立下目標要練出手臂線條的至琦坦言，目前仍不滿意成果；小新則成功從52公斤增重至58公斤，距離60公斤目標只差最後一步。加藤則是完全相反的路線，短短時間成功減重6公斤，彥旭笑說：「以前排練完我、小新和加藤都會一起去吃宵夜，現在加藤排練一結束就直接消失，原來是在偷偷飲控。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導