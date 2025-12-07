F.F.O出道一年挑戰CORTIS夯曲！團員體會震撼教育被罵哭

F.F.O舉辦見面會。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）

男團F.F.O在6日舉辦見面會，出道將滿一年的他們不僅將唱跳、創作、團體遊戲一次端上台，同時設計驚喜橋段與粉絲近距離互動，不忘回顧這段期間的改變與成長。

年僅15歲的至琦一年間就從171長到174公分；勝銘在舞蹈上持續精進，今年累積完成10支舞蹈作品；加藤認為自己變得更放得開，也更懂得表達；原本被稱為團內「健忘王」的小新，比以前更有條理、不再常常忘記東西；俊希則更能掌握個人風格，知道如何展現自己喜歡與擅長的部分，同時也開始投入創作。

勝銘（左起）、小新、加藤挑戰韓團舞蹈。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）

鈞嘉坦言，拍戲讓他真正學會赤裸面對情緒，特別是挑戰哭戲，「導演為了讓我入戲，串通工作人員一起『罵』我，用比較強烈的方式把我推進情緒，最後也順利拍出那場最難的戲。」他說這成為他從偶像走向演員的震撼教育，如今的他更同步投入創作，逐漸找到自己的步調。彥旭也因戲劇而有所突破，他形容在拍戲前必須讓自己安靜、沉澱，與團體舞台的能量完全不同，「偶像是把光散發出去，但演戲卻是需要把自己抽離。」

彥旭（左起）與至琦帶來唱跳演出。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）

見面會F.F.O以〈腦袋漂流記〉驚喜登場，「舞蹈組」的勝銘、加藤、小新挑戰韓國男團ENHYPEN〈No Doubt〉與CORTIS〈FaSHiON〉；彥旭與至琦以〈做我的初戀〉與〈對面的女孩看過來〉帶來活力十足的唱跳演出；鈞嘉與俊希則帶來自創曲〈這算什麼〉。

活動最後F.F.O帶來安可曲〈水行拳〉，這首作品對他們別具意義，最初是在《原子少年2》中與學長AcQUA源少年合作的特別舞台，原始編制僅由勝銘、小新、至琦三人演出。本次見面會則升級為七人版本，不僅重新錄音，也花了兩周重新排練舞蹈，帶給粉絲一大驚喜。

鈞嘉（左起）、俊希演出自創曲。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導