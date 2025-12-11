《FFXIV 繁中版》阿爾法變身「坐姿造型一卡通」，限量預購、頭部可動設計超療癒

隨著《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版正式上市，官方也宣布推出以遊戲人氣角色「阿爾法」（Alpha）為原型的立體造型一卡通（iPASS），自 2025 年 12 月 10 日起於東海模型官方商城開放預購，預計 2026 年 2 月起正式出貨。此款一卡通由智寶團隊打造、並由 SQUARE ENIX 監修，採限量發行。

阿爾法化身立體一卡通，坐姿造型＋擺頭設計更具互動感

此次推出的阿爾法一卡通以可愛坐姿呈現，從眼神、羽毛到身形比例皆依照遊戲角色打造。頭部具備左右擺動結構，讓擺放時更具動態感，也提升收藏展示的趣味性。

除了造型公仔本體，阿爾法一卡通具備完整 iPASS 功能，可用於交通通勤或日常支付。刷卡時還會同步播放阿爾法的叫聲，呈現遊戲玩家熟悉的聽覺元素，增添互動效果。

產品亮點整理

坐姿立體造型：適合擺放於桌面，兼具收藏與展示價值。

可動頭部：可左右輕微擺動，提升角色靈動感。

刷卡觸發叫聲：使用一卡通功能時可播放阿爾法叫聲。

具備完整 iPASS 功能：整合收藏、支付與遊戲記憶於一體。

商品規格

角色系列：FINAL FANTASY XIV – Alpha（阿爾法）

商品類型：立體造型一卡通（iPASS）

尺寸：寬 6 cm × 高 9.5 cm × 深 8 cm

建議售價：新台幣 1,680 元

預購時間：2025 年 12 月 10 日起

預計出貨：2026 年 2 月

