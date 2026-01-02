《FGO》大結局掀關服疑雲？奈須告別 官方急喊還沒完

（記者石耀宇／綜合報導）超人氣手遊《Fate/Grand Order》（FGO）第二部最終章已於去年12月下旬在日服正式推出，10年長篇主線走向終點。主筆奈須蘑菇元旦前在網路發文表示，自己「終於寫出一直在心中描繪的結局」，並寫下要「永遠銘記2025年12月28日清晨，與大家一起親手抵達同一個終點的喜悅」，被解讀為正式告別FGO主線劇本工作，引發玩家強烈感慨與討論。

FGO第二部最終章在2025年12月20日於日服上線，作為歷經多章Lostbelt之後的最終收束。官方事前透過一連串「Final Order」倒數與紀念活動暖身，要求玩家通關至奏章Ⅳ才能進入終章，並安排全伺服器協力突襲戰作為故事完結前的高潮。

不過，終章劇情上線後評價兩極。有玩家認為整體設計符合10年旅程的收束與「一起走到終點」的主題，但也有人批評收尾過於平淡、期待值過高反而失落，在社群上引發不少討論與二創吐槽。

爭議在跨年夜再度升溫。2025年12月31日播出的「Fate Project 大晦日TV特別節目2025」主軸放在回顧FGO十年歷程，透過訪談與回顧剪輯整理遊戲一路走來的軌跡，但節目本身幾乎沒有像往年一樣重點介紹新年福袋、未來主線方向等內容，而是改由事後公告補充。部分中國玩家因此不滿，湧入官方X帳號留言怒嗆，諷刺節目像在替遊戲「守靈」、質疑「是不是要關服了」。

奈須蘑菇的貼文內容也加深了這種不安。他坦言身為玩家在突襲戰結束後通關終章時，曾有強烈喪失感，思考「從明天起該怎麼辦」，但看到隔日晴朗天空後，心情轉為「能微笑送別這10年」的釋然，並再次強調自己想牢記和玩家一起抵達終點的那一刻。這番話被不少粉絲理解為：作為主線核心編劇的他，已完成階段性任務、準備從FGO故事最前線卸下重擔。

對於外界「是不是營運要結束」的揣測，開發團隊LASENGLE雖未逐一回應玩家抱怨，但社長小野義德在2025年元旦發表的新年誌文中明確表態，強調FGO雖然迎來第二部終章與十週年，是非常重要的里程碑，卻「絕不是結束」，團隊接下來仍會全力投入FGO，持續帶來新的體驗與挑戰。

