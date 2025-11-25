FHC上海國際廚藝賽 嘉藥西餐隊抱回3銀5銅

嘉藥餐旅系西餐廚藝隊在上海國際廚藝競賽獲得三銀五銅佳績。（校方提供）

記者黃文記∕仁德報導

嘉南藥理大學餐旅管理系西餐廚藝隊在２０２５ ＦＨＣ上海國際廚藝競賽表現傑出，郭俊佑、羅雨珊與林科任分別獲得一銀一銅，張凱勛拿下二銅，合計抱回三銀五銅，成績耀眼。能在世界廚師聯合會認證的Ａ級國際賽事脫穎而出，不僅展現嘉藥餐旅系堅實的專業實力，更是師生長期投入訓練的成果。

ＦＨＣ上海國際廚藝競賽舉辦至今已二十六年，是全球指標性的專業廚藝賽事，也是全球廚師心目中極具價值的舞台。今年更吸引來自五大洲，包含台灣、盧森堡、菲律賓、迦納、墨西哥、澳洲、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、中國、澳門及香港等地，共六百五十位菁英選手同場競技，競爭相當激烈。

這次表現亮眼的林科任，首次參加國際賽事就奪下一銀一銅。高中期間因家中經濟因素，課餘時間幾乎都在打工，上大學後，決定在畢業前給自己一次站上國際舞台的機會，便用多年打工積蓄加上家人支持，來完成自己的夢想。

林科任以最能襯托松露香氣的雞肉為發想主軸，巧妙運用雞胸與雞腿兩種不同質地的部位，呈現出層次豐富的作品，成功獲得評審青睞，拿下「西式松露」項目銀牌。他表示，比賽不是比誰技術好，而是能在壓力下保持穩定狀態。在賽場上，看見來自世界各地選手大氣的盤式、乾淨的技法與獨特的風味，深感自己的不足之處，也堅定持續提升的決心。

嘉藥餐旅系系主任戴揚飛表示，這次國際賽事成果不僅是學生努力的證明，也是系上推動實作能力與國際實戰經驗相結合的具體展現，餐旅系鼓勵學生走出校園、走向世界，親身感受國際競技的氛圍，未來也將持續提供更多資源與支持，協助學生打造更寬廣的國際舞台。