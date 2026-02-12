FIBA世界盃資格賽再開戰 台灣主場硬碰南韓

2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第二階段正式開打，台灣男籃代表隊將於2月26日晚間重返主場新莊體育館，迎戰同組勁敵南韓隊，力拚關鍵首勝，為晉級世界盃續命。

本屆資格賽台灣隊被分在B組，與日本、中國、南韓同組，堪稱「死亡之組」。首階段面對日本隊，客場遭遇大比分失利，但回到主場後打出競爭力，僅以7分差距飲恨，也展現主場韌性。相較之下，南韓隊首階段連勝中國，整體實力與經驗都不容小覷，台灣男籃此役勢必得把握主場優勢。

12日賽前記者會上，總教練圖齊強調，全隊將以挑戰強敵的心態迎戰南韓，「每次遇到這種比賽都很開心，因為這不只是挑戰，也是展現我們自己的時刻。」他也期待教練團、球員與球迷上下一心，成為主場最強戰力。

16人名單方面，最大利多是因傷缺陣的劉錚確定回歸，為球隊注入穩定軍心。搭配CBA好手陳盈駿、林庭謙，以及效力日本B聯盟的游艾喆，旅外核心逐漸到位。不過阿巴西因右大腿拉傷與左腳踝舊傷退出代表隊，改由譚傑龍遞補入選。

陳盈駿直言，劉錚歸隊是關鍵拼圖，「他在攻防兩端都能帶來很大幫助，更重要的是精神層面，他就是領袖。」本土聯盟方面，桃園璞園領航猿當家射手「夜王」盧峻翔將再披國家隊戰袍，首度入選的李家慷也備受期待，兩人有望延續球隊默契，為台灣隊攻守兩端提供火力與防守能量。

李家慷表示，首次入選國家隊對他來說是夢想成真，即便犧牲年假也毫不在意，將全力完成教練團交付的防守任務。馬建豪、高錦瑋、周桂羽等多名本土軸心，以及台北台新戰神多名球員入選，也讓整體戰力更具深度。

台灣男籃此役不僅是資格賽關鍵一戰，更是重振士氣的重要時刻。全隊期待球迷踴躍進場，成為最堅強的後盾，在主場共同迎接這場攸關晉級希望的硬仗。(編輯：宋皖媛)