FIDA國際無人機足球訓練營登場 台韓跨國合作校園接軌國際

▲參與訓練營的學生、韓籍教練與中華無人機競技運動協會理事長合影留念，見證台灣無人機足球邁向國際的重要時刻！

【記者 丁倩／台北 報導】由中華無人機競技運動協會主辦、傑仕登公司協辦的「FIDA國際選手、教練與裁判訓練營」，自今2月9日起一連四天在陽明山華興國中舉行，現場搭建符合國際賽事規格的40公分球機組賽事場地，邀請全台多所學校學生參與，更有韓國資深教練跨海來台親自授課，象徵台灣無人機足球正式與國際接軌！

本次訓練營由中華無人機競技運動協會結合FIDA國際無人機足球協會共同舉辦，匯集全台多所學校學生參與，包括員林國小、彰化陜西國小、薇閣中學、康橋高中、復興中學、雲林科技大學、成功大學等，年齡層從國小到大學，亦有多位社會人士報名參加，呈現無人機足球從校園扎根、逐步銜接專業競技體系的培育樣貌。

訓練現場，韓國教練以嚴謹細膩的方式指導學員操作，「轉換四方位旋停，請控制球的穩定度！」教練逐一修正學員飛行姿態與操作細節。此次課程為台灣首次正式邀請FIDA韓國無人機足球總會資深教練團隊來台授課，透過國際師資交流，讓無人機足球教育與國際訓練標準接軌。

▲左上：兩位韓國知名教練在致詞中表示，期盼台灣學生持續精進技術，未來在國際舞台上發光發熱；右上：中華無人機競技運動協會理事長王珮瑄致詞，期勉學員透過國際交流提升實力；左下：中華無人機競技運動協會副理事長蘇恆誠向來賓展示無人機配件；右下：台北市無人機教育中心執行秘書蔡麟傑致詞，期盼持續推動校園無人機教育，培育更多優秀選手。

無人機足球結合科技操作、運動競技與團隊合作，是近年STEAM教育的重要應用之一。學生在操控飛行器、理解戰術配置與團隊合作的過程中，同步培養邏輯思考、問題解決與溝通協作能力，展現科技教育跨域學習的多元價值。

本次訓練營為期四天，針對選手、教練與裁判進行密集培訓，學員背景橫跨僅學習半年到投入八年的不同資歷。來自不同年齡層的學生表示，課程在技術深度與戰術觀念上帶來與以往截然不同的刺激與收穫，不僅加深對競技的理解，也激發持續精進與挑戰自我的動力。

韓國無人機足球之父、FIDA韓國總會副會長李範洙透過影片表示，去年首次參賽便取得佳績的台灣選手讓人印象深刻，很榮幸能有此次合作機會，派遣頂尖教練來台授課，期待未來在國際舞台上看見台灣選手大放異彩。韓籍總教練卓武松也觀察到，台灣選手情緒穩定、面對突發狀況能沉著應對，且學習態度積極，讓教練團留下深刻印象。

中華無人機競技運動協會理事長王珮瑄表示，2025年曾陪同台灣選手前往韓國全州參與首屆FIDA世界盃，實際接觸國際最高層級賽事後，更加確信制度化、公開透明的競賽與培訓體系，對選手、教練與裁判的長期養成至關重要。透過國際交流經驗回饋校園，將有助於建立更完整的教育與培訓銜接路徑。

台北市無人機教育中心執行秘書蔡麟傑也指出，近年台北市積極推動無人機足球教育，去年更派隊赴韓參賽，並在Cracing障礙繞圈賽項目奪冠，期盼未來有更多亮眼表現。副理事長蘇恆誠則表示，此次研習不只是技術學習，更是教學觀念與訓練系統的深度交流，對台灣校園無人機足球體系建立具有關鍵意義。

記者會尾聲，數十架無人機冉冉升起，在空中盤旋後精準飛入籃框，現場掌聲不斷，象徵科技與運動結合的新世代正式啟航，也預告無人機足球在台灣校園的發展前景可期！（照片記者丁倩拍攝）