FIDA國際無人機足球訓練營登場 台韓跨國合作校園接軌國際
【記者 丁倩／台北 報導】由中華無人機競技運動協會主辦、傑仕登公司協辦的「FIDA國際選手、教練與裁判訓練營」，自今2月9日起一連四天在陽明山華興國中舉行，現場搭建符合國際賽事規格的40公分球機組賽事場地，邀請全台多所學校學生參與，更有韓國資深教練跨海來台親自授課，象徵台灣無人機足球正式與國際接軌！
本次訓練營由中華無人機競技運動協會結合FIDA國際無人機足球協會共同舉辦，匯集全台多所學校學生參與，包括員林國小、彰化陜西國小、薇閣中學、康橋高中、復興中學、雲林科技大學、成功大學等，年齡層從國小到大學，亦有多位社會人士報名參加，呈現無人機足球從校園扎根、逐步銜接專業競技體系的培育樣貌。
訓練現場，韓國教練以嚴謹細膩的方式指導學員操作，「轉換四方位旋停，請控制球的穩定度！」教練逐一修正學員飛行姿態與操作細節。此次課程為台灣首次正式邀請FIDA韓國無人機足球總會資深教練團隊來台授課，透過國際師資交流，讓無人機足球教育與國際訓練標準接軌。
▲左上：兩位韓國知名教練在致詞中表示，期盼台灣學生持續精進技術，未來在國際舞台上發光發熱；右上：中華無人機競技運動協會理事長王珮瑄致詞，期勉學員透過國際交流提升實力；左下：中華無人機競技運動協會副理事長蘇恆誠向來賓展示無人機配件；右下：台北市無人機教育中心執行秘書蔡麟傑致詞，期盼持續推動校園無人機教育，培育更多優秀選手。
無人機足球結合科技操作、運動競技與團隊合作，是近年STEAM教育的重要應用之一。學生在操控飛行器、理解戰術配置與團隊合作的過程中，同步培養邏輯思考、問題解決與溝通協作能力，展現科技教育跨域學習的多元價值。
本次訓練營為期四天，針對選手、教練與裁判進行密集培訓，學員背景橫跨僅學習半年到投入八年的不同資歷。來自不同年齡層的學生表示，課程在技術深度與戰術觀念上帶來與以往截然不同的刺激與收穫，不僅加深對競技的理解，也激發持續精進與挑戰自我的動力。
韓國無人機足球之父、FIDA韓國總會副會長李範洙透過影片表示，去年首次參賽便取得佳績的台灣選手讓人印象深刻，很榮幸能有此次合作機會，派遣頂尖教練來台授課，期待未來在國際舞台上看見台灣選手大放異彩。韓籍總教練卓武松也觀察到，台灣選手情緒穩定、面對突發狀況能沉著應對，且學習態度積極，讓教練團留下深刻印象。
中華無人機競技運動協會理事長王珮瑄表示，2025年曾陪同台灣選手前往韓國全州參與首屆FIDA世界盃，實際接觸國際最高層級賽事後，更加確信制度化、公開透明的競賽與培訓體系，對選手、教練與裁判的長期養成至關重要。透過國際交流經驗回饋校園，將有助於建立更完整的教育與培訓銜接路徑。
台北市無人機教育中心執行秘書蔡麟傑也指出，近年台北市積極推動無人機足球教育，去年更派隊赴韓參賽，並在Cracing障礙繞圈賽項目奪冠，期盼未來有更多亮眼表現。副理事長蘇恆誠則表示，此次研習不只是技術學習，更是教學觀念與訓練系統的深度交流，對台灣校園無人機足球體系建立具有關鍵意義。
記者會尾聲，數十架無人機冉冉升起，在空中盤旋後精準飛入籃框，現場掌聲不斷，象徵科技與運動結合的新世代正式啟航，也預告無人機足球在台灣校園的發展前景可期！（照片記者丁倩拍攝）
其他人也在看
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
MLB／拒絕當道奇教練！柯蕭轉戰球評 洋基退休球星、前國聯MVP也加入
美國電視台《NBC》今年重新獲得大聯盟轉播權，9日聘請3位退役名將柯蕭（Clayton Kershaw）、沃托（Joey Votto）、瑞佐（Anthony Rizzo）擔任球評，柯蕭上季季末震撼宣布退休，休賽季曾透露不打算重返道奇教練團，如今決定加入賽事轉播團隊。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
A-Lin撩裙擺大方秀美腿 喊話看「長輩」要加錢
天生歌姬A-Lin帶著全新巡演「歌 跡 Journey」強勢登陸成都，8日迎來成都站最終場，現場更是星光熠熠，金馬金鐘雙料影后賈靜雯驚喜現身台下，為好姐妹 A-Lin應援，兩位女神的熱絡互動瞬間成為全場焦點。
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
過年買零食注意！老闆坦承「１軟糖」超難吃別買，一票人點頭：童年惡夢
2026過年腳步逼近，許多民眾已開始採購年貨，準備迎接新年到來。特別是傳統年節零食，從古早味軟糖到各式造型巧克力，這些懷舊點心承載著濃濃的年味記憶。然而，近日有民眾在網路購物時，意外發現一家販賣古早味
營收突破百億大關！記憶體6檔漲停噴出「它」法說前夕飆了 2026、2027產能已預訂一空
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股今（9）日股價迎來反攻，加權指數收在32,404.62點，大漲621.7點，漲幅1.96%，觀察今日記憶體個股趨勢，受惠於南亞科（2...
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。