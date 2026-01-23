FIDA賽制引領全球創新運動！無人機足球結合科技、戰略與教育 臺灣正式接軌國際舞台

【記者 洪美滿／台北 報導】無人機足球（ Drone Soccer ）作為近年快速崛起的科技運動項目，自2016年問世以來，逐步在國際間建立結合競技、教育與制度化培育的發展路線。該項運動最早由南韓全州市政府攜手CAMTIC 技術研究院（CAMTIC Institute of Technology）共同研發，嘗試將足球的攻防概念、團隊戰略與無人機操控技術結合，為青少年打造兼具學習性與觀賞性的創新運動。

首次跨國際培訓課程登場 深化臺灣教育移植經驗

為加速臺灣與國際無人機足球教育接軌，今年2月8日至11日，臺灣將首度舉辦跨國際無人機足球培訓人才課程，邀請韓籍教練與選手來臺授課。課程內容涵蓋飛手操作、團隊戰術、賽制理解、教練培訓與裁判實務，透過第一線競賽與教學經驗分享，協助臺灣教育現場有效移植國際成熟模式。

本次培訓不僅針對選手，也同步培育本土教練與儲備裁判，完成課程與分級考驗後，將依FIDA（國際無人機足球總會）制度授予正式認證，為臺灣建立長期、可延續的人才培育基礎。

國際級40公分球機場地正式啟用 打造臺灣訓練新里程碑

配合課程推動，臺灣亦同步正式啟用首座國際級40公分球機組賽事場地。該場地完全依照FIDA國際賽事規格建置，象徵臺灣無人機足球從教學、訓練到競技正式進入制度化階段。

未來，該場地將作為選手培訓、教練研習、裁判實務演練與國際交流的重要基地，透過定期集訓與比賽，培育具備國際競爭力的臺灣無人機足球好手。

2025臺灣正式加入FIDA 世界盃賽事成果初顯

臺灣於2025年正式加入國際FIDA組織，象徵無人機足球教育與競技全面接軌國際體系。在首屆FIDA無人機足球世界盃中，臺灣選手表現亮眼，不僅在障礙穿越賽Cracing取得世界冠軍，也於Class20國家隊取得第四名佳績，更在不同級別賽制中獲得肯定，展現臺灣學生在科技運動領域的潛力與實力。

台灣無人機足球運動發起人 蘇恆誠老師暨中華無人機競技運動協會副理事長指出：臺灣能在短時間內於國際賽事嶄露頭角，關鍵在於教育導向與制度化並行的發展策略。

在國際發展脈絡中，無人機足球於2019年獲國際航空聯盟（FAI）正式認可，列為國際航空運動項目（類別編號 F9A），以菁英選拔為取向，賽制亦正在完善中。

FIDA在教育面向上，以逐步建立「飛手教育」為核心的賽制特色，強調指令清晰、操縱穩定度與團隊戰略分析，不以高速碰撞或設備破壞作為勝負關鍵，而是回歸飛手技術與團隊默契。

其三分鐘標準賽制，使比賽節奏明快、觀賞性高，同時能清楚呈現「互相補位」與編隊變化的戰術運作。加上統一的白色保護外框設計，降低初學風險，避免新手因高挫折而卻步。

在制度面，FIDA建立完整的飛手、教練與裁判分級考證制度，結合理論、法規、安全與實作評核；在設備面，則同時包容有刷與無刷機種，讓學生能無縫銜接學習歷程，兼顧公平性與教育現場需求。

蘇恆誠老師認為，FIDA同時具備「彈性」與「嚴謹」兩種特質，正是臺灣無人機教育能在世界舞台被看見的重要關鍵。透過課程、場地與制度三軌並進，無人機足球不僅是一項競技運動，更是臺灣科技教育走向國際的重要亮點。今年，中華無人機競技運動協會特別邀請2023年韓國國家隊 FIDA 一級裁判暨教練卓武松，以及曾任韓國冠軍隊選手的金甲洙教練蒞台指導，從選手、教練與裁判多重視角，系統性傳授足球無人機的戰術運用、培訓方法與判例實務，並於完成相關考級與培訓課程後，依FIDA制度授予正式國際證照。（圖／記者洪美滿翻攝）

FIDA 無人機足球選手暨教練裁判培訓營熱烈招募中，詳請請見報名頁面：報名頁面：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVmp0LHyGSpuuqkZN9xkW1zXxYu3s4-tq5bJjbEYUdQuvGFQ/viewform