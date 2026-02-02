FIFA主席支持恢復俄羅斯參賽資格 稱禁令毫無成效

國際足球總會(FIFA)主席英凡提諾(Gianni Infantino)表示，他支持恢復俄羅斯的參賽資格，呼籲結束俄羅斯4年來被排除在國際賽事之外的局面。

國際足總在俄羅斯2022年2月開始入侵烏克蘭後，禁止俄羅斯參與賽事。俄羅斯被逐出該年的卡達世界盃足球賽，也沒有參與今年美國、加拿大與墨西哥共同主辦的世足賽資格賽。

英凡提諾上週末在倫敦舉行國際足總女子冠軍盃的期間，接受天空體育台(Sky ‍Sports)訪問時表示，這項禁令毫無成效。他希望先恢復俄羅斯青年球隊的參賽資格。

廣告 廣告

英凡提諾說：「我們必須(考慮恢復俄羅斯資格)，這是肯定的，因為這項禁令沒有達成任何事情。它只創造了更多挫折與仇恨」，「讓俄羅斯的女孩與男孩們能夠在歐洲其他地方踢球會有幫助。」

歐洲足球總會(UEFA)執行委員會下一次季度會議將在2月11日於布魯塞爾舉行，該委員會擁有恢復俄羅斯參賽資格的權力。歐洲足總主席施費連(Aleksander Ceferin)堅持，要實現這件事，烏克蘭戰爭必須結束。

歐洲足總2023年曾短暫計畫讓俄羅斯參加17歲以下的歐洲國家盃賽事，理由是不希望因為政府的行動而懲罰孩童。但在數十個國家的足協威脅抵制與俄羅斯的賽事後，歐洲足總最終讓步，維持這項禁令。

在成人賽事方面，俄羅斯被限制只能參加友誼賽，最近一次是去年11月與智利和秘魯舉行的賽事。

俄羅斯曾在英凡提諾擔任國際足總主席的第一屆任期內，於2018年主辦世界盃，並打進8強。

英凡提諾告訴天空體育台，他毫不保留地反對禁令，國際足總應該「在我們的章程中明確規定，我們絕不應該因為他們政治領導人的行為，而禁止任何國家參與足球賽事。」 (編輯:柳向華)