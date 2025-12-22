FIFA與EA分手後的首款「正統」足球遊戲轉由Netflix獨佔！用手機當搖桿、劍指2026世界盃

自從FIFA (國際足球協會)與EA在2022年結束長達近30年的合作關係後，EA已經成功將其足球帝國轉型為《EA Sports FC》，但FIFA這邊卻遲遲沒有推出一款能與之抗衡的「正統」足球模擬遊戲。

但稍早由Netflix宣布消息，則是確認FIFA在「後EA時代」的首款足球模擬遊戲，將由其Netflix Games獨佔發行。這款被描述為「重新構想的FIFA足球模擬遊戲」將由Delphi Interactive負責開發，預計在2026年正式推出，正好趕上由美加墨三國聯合舉辦的2026 FIFA世界盃熱潮。

模擬遊戲？還是派對遊戲？手機當搖桿是關鍵

雖然Netflix在新聞稿中將其稱為「模擬遊戲」 (Simulation Game)，但從目前釋出的細節來看，這款新作可能與玩家熟悉的《FIFA 23》或《EA FC 24》那種硬核操作截然不同。

最大的差異在於控制方式。這款新FIFA遊戲將設計為 使用智慧型手機作為控制器。

Delphi Interactive執行長 Caspar Daugaard表示，這款遊戲的設計理念是「讓任何人在任何地方都能輕鬆上手，並立即感受到足球的魔力」。這意味著遊戲機制可能會大幅簡化，以適應觸控螢幕的操作，或許更接近派對遊戲的風格，而非強調精細盤球與戰術執行的傳統模擬器。

FIFA的下一步：避開EA鋒芒？

自從與EA分手後，FIFA曾豪言要尋找新的合作夥伴開發「全新的FIFA模擬足球大作」，甚至傳出要與2K Games合作傳聞，但至今皆未成真。過去幾年，FIFA主要授權給 Mythical Games的《FIFA Rivals》或ENVER的《FIFA Heroes》等，基本上都是偏向街機或區塊鏈的小品遊戲。

而這次選擇與Netflix合作，顯示FIFA可能意識到在主機與PC平台上直接硬碰硬《EA FC》的難度太高，轉而尋求不同的切入點。

Netflix遊戲策略轉彎：放棄3A，擁抱互動樂趣

對於Netflix來說，這款遊戲也反映了其遊戲部門在2025年後的策略轉變。在經歷了關閉自家3A工作室、取消多項大型專案後，Netflix現在更專注於開發「派對遊戲」與「影視改編」作品。

Delphi Interactive作為一家新銳工作室 (先前曾參與IO Interactive的《007 First Light》開發)，這次的任務顯然是利用FIFA的品牌光環，為Netflix訂閱戶提供一款低門檻、高互動性的足球遊戲。

