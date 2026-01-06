FIFTY FIFTY 三度訪台 10日專場近距離會台粉

FIFTY FIFTY 三度訪台，將於10日舉辦專場。（圖／ATTRAKT 提供）

憑藉洗腦神曲〈Cupid〉在全球爆紅、刷新 K-POP 告示牌紀錄的韓國人氣女團 FIFTY FIFTY，將於本週六（1月10日）在台北西門町 WESTAR 舉辦首次海外粉絲見面會《2026 FIFTY FIFTY 1st Fan meeting in Taipei 〈Let's Play Tweny Party〉》。這是繼去年夏天在 S2O Taiwan 潑水音樂節，以及 2025 年參與《We Are 我們的除夕夜》後，FIFTY FIFTY 三度訪台，更是她們首度以專場形式與台灣粉絲「TWENY」進行近距離的甜蜜接觸。

廣告 廣告

被譽為「信聽女團」以美聲征服大家的FIFTY FIFTY ，由創始成員 KEENA 領軍， 領唱YEWON、主唱及包辦創作的HANA、饒舌語速與阿姆匹敵CHANELLE MOON與備受矚目的 K-POP 首位瑞典籍（也有台灣混血）成員 ATHENA。成員都擁有超強的歌唱實力，合體後展現出多層次的音色，宛如「吞CD」般的穩定唱功，不僅延續了團體的夢幻風格，歌唱實力無不讓人拍手叫好。

主辦單位透露，本次《Let's Play Tweny Party》將於一天內接力舉辦兩場，成員們不僅準備了經典的神曲舞台，還將帶來限定的驚喜Event。FIFTY FIFTY 表示：「雖然行程忙碌，但想到能擁有屬於我們自己的舞台，並能親眼見到台灣的 TWENY，就感到無比興奮！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

免房租卻沒隱私！人妻控公婆親戚「自由進出自家」 衣著不整遭闖入超崩潰

買早餐見女子結帳報「88888」 神秘數字背後意義暖暈網

月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵幽默回應了