figma「星街彗星」模型傳災情！官方道歉了，補償方案出爐

Good Smile可動模型系列figma星街彗星傳災情手肘易斷裂，MAX FACTORY致歉供換貨（圖源：Good Smile）
hololive 相關商品收藏熱門，尤其星街彗星模型與娃娃等商品，當然粉絲也不會想收到瑕疵品，由 Good Smile Company 推出可動模型系列 figma 星街彗星最近開始陸續到貨，傳出其手肘非常容易斷裂的瑕疵反應，由製作方 MAX FACTORY 致歉並提供換貨管道。

推特透過搜尋"星街すいせい figma"就能找到不少瑕疵回報反應，其左右手肘都有相當容易斷裂的反應回報，而製作方 MAX FACTORY 在 1 日傍晚公告致歉，不過確認並非所有產品都是缺陷狀況，也將提供換貨程序，希望顧客提供缺陷狀況的圖片，並將依照替換程序進行運作，也加緊部位生產，可能會導致出貨時間延長。

Good Smile可動模型figma星街彗星傳災情右肘易斷裂部分示意圖（圖源：Good Smile）
