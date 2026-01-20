FILA 新年不只穿紅 更把羅馬假期穿進早春日常

FILA形象大使 RINA以一身俐落紅色外套帶著愛貓拜年（FILA提供）

生活中心/綜合報導

國際運動時尚品牌FILA於2026年新年開春即引爆話題，先以攜手國立故宮博物院《百駿圖》聯名系列掀起市場高度討論，短短兩週後再度推出全新早春主題，以羅馬假期為靈感打造的「Retro Vacation」系列，從文化典藏轉場至城市旅遊，為 2026 早春揭開風格新章。本季同步推出 FILA KIDS 童裝與走春童鞋，過年必備的「新年紅」作為亮點色系，並注入更多羅馬假期的細節元素，讓全家人從新年走春到日常出遊，重返 90 年代最美好的復古美學穿搭。

從故宮百駿到羅馬假期 FILA 以義式美學開啟2026 早春時尚（FILA提供）

同時FILA形象大使 RINA也以一身俐落紅色外套帶著愛貓拜年，過年想要喜氣又不失帥氣感，只要挑一件亮眼紅色外套就能立刻上身。相信不少寵物迷也會帶著心愛的毛孩一起過年，把「好看」和「好運」一起穿出門，用最有型的方式迎接新年。

今年早春，國際運動時尚品牌 FILA 直接把你送回品牌發源地義大利，走進一場美好時光的《羅馬假期》。以「Retro Vacation」為主題，FILA 把羅馬街頭的優雅與自由打包進穿搭裡復古不是回頭看，而是把經典穿成「現在最會」。這一季的設計語言很 FILA：用義式美學的浪漫結合運動時尚以競技場、摩卡壺、摩托車等羅馬標誌符號做圖像靈感，融入 T 恤、外套、襯衫 等百搭單品上，讓日常穿搭一秒切換成旅行模式。

細節上以材質拼接帶出層次，搭配復古配色與舒適面料，不論是城市走春、出遊踩點，或是新年拜訪親友，都能用一套輕鬆又有型的早春假期穿搭，讓過年照片每張都像街拍。

這趟早春旅程也同步延伸到親子穿搭——紅到一度賣到斷貨、由韓韶禧帶火的超人氣 Echappé，這回也推出童鞋款式，將大人鞋的潮流熱度完整複製到孩子腳上。全新童鞋主打最受歡迎的兩款配色：Silver Moon 與 Choco。其中 Choco 以復古棕調呈現溫暖厚實的氛圍，帶點老錢感的耐看；Silver Moon 則以俐落亮眼的銀色視覺，玩出更具未來感的 Y3K 街頭氣場。

FILA早春服飾新品以《羅馬假期》為靈感，延續義式經典基因（FILA提供）

機能細節同樣到位：鞋底採用穩定抓地的「輪胎大底」設計，鞋身結構在支撐與舒適腳感之間取得平衡，讓孩子從走春拜年到出遊放電都能好走又好搭。服飾則搭配同樣以《羅馬假期》為靈感的早春童裝系列，將復古假期的細節延伸到每一套親子造型——潮流不只屬於大人，也可以是一家人的共同風格。過年就讓大人與孩子一起穿上最潮的「Retro Vacation」，把走春變成全家人的街拍主場。

當早春的步伐逐漸展開，馬年的象徵也自然浮現。2026 年初，FILA 攜手國立故宮博物院，以清代宮廷畫師 郎世寧 的經典鉅作《百駿圖卷》與《畫愛烏罕四駿圖卷》為靈感，將駿馬線條與姿態轉化為服裝設計語彙，讓馬年象徵的行動力，融入早春穿搭之中。

這場跨越時代的聯名，也與早春主題形成巧妙呼應。郎世寧與 FILA 同樣源自義大利，當東方宮廷藝術文學遇上義式運動時尚，讓 2026 早春系列在「羅馬假期」的悠閒節奏之外，多了一層屬於馬年的前進力量，也為早春穿搭多一個風格選擇。

在農曆新年腳步逐漸接近之際，FILA 以2026早春「Retro Vacation」系列陪伴大家提早進入新年狀態——從故宮《百駿圖》掀起的文化話題開場，走進《羅馬假期》的城市漫遊氛圍，再延伸至親子走春的潮流穿搭，FILA 以義式美學串連優雅與機能，讓運動時尚自然融入日常，迎接即將展開的新一年。即日起，FILA 同步推出 秋冬商品 7 折起優惠，讓換季與迎新一次到位，2026 年，FILA 以優雅的運動時尚，陪每一個人把日常走成自己的風格主場。