final封閉式耳罩耳機DX3000 CL在台推出 挑戰封閉式結構追求開放音場的可能性

日本音響品牌final近年耳罩耳機聚焦在開放式結構與平面振膜單體，不過於2025年年末之際宣布全新的封閉式動圈耳罩耳機DX3000 CL，不僅是Final繼採用動圈搭配平衡電樞單體的Pandora Hope系列後睽違已久的封閉式耳罩耳機，更強調將融合封閉式耳機先天在低音域的優勢挑戰開放音場的可能性，final宣布將在2026年1月6日於台灣推出DX3000 CL。

DX3000 CL於2026年1月6日在台灣上市，建議售價為19,900元，盒裝包括2米OFC 4.4mm平衡線材與4.4mm轉6.3mm轉接頭

final DX3000 CL是final DX系列耳罩耳機首款採用封閉式設計的產品，是final挑戰封閉式耳罩耳機可能性的首發新作，希冀兼顧封閉式結構出色的厚實低頻並具備中高頻開放、明亮與通透感，使封閉耳機也有著媲美開放式耳機的音場與細膩，但保有封閉式耳機獨有的豐沛低頻表現。

final DX3000 CL採用達30mm厚度的全新低回彈耳罩，可具備高封閉性與舒適的包覆性，並使單體與耳朵具有充裕的空間使聲音可完整擴散，並採用結合和紙與碳纖維複合的新開發單體振膜，結合final獨特的無溝槽自由懸邊設計與高剛性玻璃強化樹脂的前端固定板，具備96dB的靈敏度與37歐姆的阻抗。

此外final DX3000 CL於腔室內部由不同間距、不同形狀的擴散陣列的「後擴散器陣列結構」，盡可能避免腔室出現平行面，使聲波在封閉腔室有效打散，並減少反射與抑制共振，能使封閉結構設計在音場、層次與殘響控制皆更貼近開放式耳機的自然擴散。

final DX3000 CL在外型採用低調、經典的設計，腔室結合O環與精密螺絲取代傳統耳機使用大量接著劑的方式，使機構具備易維護性，並採用可拆卸式雙邊3.5mm單端入線設計，盒裝搭配鑑賞型耳機主流的2公尺線長與原生4.4mm連接器與4.4mm轉6.3mm單端轉換器，使玩家能有更多的使用彈性。

筆者短暫試聽final DX3000 CL的初步印象是令人想到兼具Sony MDR-Z7的豐沛低頻包圍感、音場以及Sony MDR-Z7II中高頻細緻性的特質，屬於可提供豐沛低頻包圍但不失細緻度的風格，不過若以筆者個人偏好，仍會覺得低頻量感稍多，但final在日本已經公布強調細緻度的DX4000 CL，也許偏好低頻較少的玩家可以再觀望。

另外筆者與負責final台灣市場的工作人員交流，提到final DX3000 CL在歐洲展示時獲得不少歐洲燒友的好評，並表示其低頻的包圍敢表現符合他們偏好的呈現方式，也許對於喜歡經典歐系耳機低頻呈現感的玩家可以納入評估。

