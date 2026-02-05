稍早透過線上直播節目「Nintendo Direct Soft Maker Lineup 2026.2.5」說明，任天堂不僅確認Nintendo Switch 2將擴充第三方遊戲內容陣容，更投下了多顆震撼彈。

《FF7重生》登陸Nintendo Switch 2與Xbox，《京都幻都》、《卡爾朵聖譜》新作連發

其中最受矚目的，莫過於SQUARE ENIX正式宣佈《Final Fantasy VII 重生》將跨出PlayStation平台，同步登上Nintendo Switch 2與Xbox Series X|S；而 Nihon Falcom與大宮Soft也分別帶來了睽違已久的《幻都》與《卡爾朵聖譜》系列新作，Bethesda更將旗下多款3A大作搬上Nintendo Switch 2。

SQUARE ENIX策略轉向：《FF7 重生》不再獨佔

SQUARE ENIX宣佈，《Final Fantasy VII》重製專案第二部曲《Final Fantasy VII 重生》 (Rebirth)將於2026年6月3日正式推出Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S與Windows版本，意味這款原本在PlayStation 5限時獨佔的遊戲作品，終於打破藩籬。

遊戲內容承襲原作「忘卻之都」前的劇情，玩家將操作克勞德一行人離開米德加，在更廣闊的世界中探索。Nintendo Switch 2版本的畫質表現與流暢度，將是檢驗新主機效能的重要指標。

此外，SQUARE ENIX旗下的懸疑冒險系列也推出新作《靈視異聞 FILE38 伊勢人魚物語》，預定2月19日發售。

日系RPG爆發：《京都幻都》、《碧藍幻想 Relink》加強版

Nihon Falcom正式發表動作角色扮演遊戲《東亰幻都》續作 —— 《京都幻都 -櫻花幻舞-》。

• 平台：Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / PlayStation 5 / Steam

• 發售日：2026年夏季

• 特色：舞台移師虛構的現代「亰都」，結合校園生活與 2D/3D 混合的迷宮探索玩法。

Cygames則帶來了《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》。

• 平台：Nintendo Switch 2 / PlayStation 5 / PlayStation 4 / PC

• 發售日：2026年7月9日

• 特色：為針對Nintendo Switch 2最佳化的加強版，包含額外追加內容。

經典回歸：《卡爾朵聖譜》睽違十年新作

讓老玩家淚流滿面的消息！大富翁型卡牌戰略遊戲《卡爾朵聖譜》系列宣佈推出完全新作《卡爾朵聖譜Begins》。

• 發售日：2026年7月16日

• 平台：Nintendo Switch 2 /Nintendo Switch / PC

• 亮點：收錄超過400種卡片，特裝版還將同梱初代復刻版《Culdcept The First》。Nintendo Switch 2版本更特別支援「鄰近主機分享遊玩」功能。

歐美大廠助陣：Bethesda攜《上古卷軸》、《異塵餘生》登陸Nintendo Switch 2

Bethesda工作室主管Todd Howard親自宣佈將全力支援Nintendo Switch 2平台，陣容相當豪華，包含最新的《印第安納瓊斯：古老之圈》，以及謠傳已久的《上古卷軸4》重製版：

• 《上古卷軸 5：無界天際 週年紀念版》：現已推出

• 《異塵餘生 4 年度版》：2月24日

• 《印第安納瓊斯：古老之圈》：5月12日

• 《上古卷軸4：遺忘之都 重製版》：2026年內

更多遊戲消息：

