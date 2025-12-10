FINAL FANTASY XIV繁中版上市 限量夢幻逸品阿爾法立體造型一卡通開搶
記者李鴻典／台北報導
玩家必收！FINAL FANTASY XIV繁體中文版正式上市，陪伴光之戰士們一起冒險的夥伴來了！同步推出阿爾法一卡通陪著光之戰士一路暢行。
以FINAL FANTASY XIV可愛的阿爾法造型為設計核心，在SQUARE ENIX的監修下，採用療癒的可愛坐姿造型，頭部還能左右擺動，只要嗶卡還會響起熟悉的叫聲，不僅是日常可使用的一卡通，更是一款值得收藏、放在桌上就能帶來好心情的精品擺飾。今（10）日起開放預購， 預計2026 年 2 月起正式出貨，限量發行，快去手刀預購。
阿爾法本次以坐姿呈現立體造型一卡通，陪伴光之戰士們走入日常生活。由SQUARE ENIX監修，智寶團隊精心打造，從可愛的大眼神情、圓潤身形到標誌性的黃色羽毛，都呈現出阿爾法的立體質感。不只是公仔，也是一款可於通勤、消費中使用的 iPASS 一卡通，結合玩家情感記憶與實用生活需求，讓阿爾法真正成為「陪你一起冒險的夥伴」。
FINAL FANTASY XIV - Alpha (阿爾法) 立體造型一卡通 (iPASS)建議售價：$1,680元，2025年12月10日起於東海模型官方網站商城開放預購，預計出貨日2026年2月。商品到貨後，將依照訂單成立時間順序依序安排出貨。
Alpha (阿爾法) 立體造型一卡通頭部設計具備可動結構，可輕微左右擺動，使角色更加靈動可愛，提升產品的趣味與展示價值。使用一卡通功能時，只要輕輕一刷，即會響起「阿爾法叫聲」，喚醒玩家對艾奧傑亞的深刻記憶，為日常通勤增添驚喜儀式感。
