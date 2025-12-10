FINAL FANTASY XIV繁中版上市 限量夢幻逸品阿爾法立體造型一卡通開搶

記者李鴻典／台北報導

玩家必收！FINAL FANTASY XIV繁體中文版正式上市，陪伴光之戰士們一起冒險的夥伴來了！同步推出阿爾法一卡通陪著光之戰士一路暢行。

FINAL FANTASY XIV Alpha (阿爾法) 立體造型一卡通。（圖／品牌業者提供）

以FINAL FANTASY XIV可愛的阿爾法造型為設計核心，在SQUARE ENIX的監修下，採用療癒的可愛坐姿造型，頭部還能左右擺動，只要嗶卡還會響起熟悉的叫聲，不僅是日常可使用的一卡通，更是一款值得收藏、放在桌上就能帶來好心情的精品擺飾。今（10）日起開放預購， 預計2026 年 2 月起正式出貨，限量發行，快去手刀預購。

阿爾法本次以坐姿呈現立體造型一卡通，陪伴光之戰士們走入日常生活。由SQUARE ENIX監修，智寶團隊精心打造，從可愛的大眼神情、圓潤身形到標誌性的黃色羽毛，都呈現出阿爾法的立體質感。不只是公仔，也是一款可於通勤、消費中使用的 iPASS 一卡通，結合玩家情感記憶與實用生活需求，讓阿爾法真正成為「陪你一起冒險的夥伴」。

Alpha (阿爾法) 立體造型一卡通頭部設計具備可動結構。（圖／品牌業者提供）

FINAL FANTASY XIV - Alpha (阿爾法) 立體造型一卡通 (iPASS)建議售價：$1,680元，2025年12月10日起於東海模型官方網站商城開放預購，預計出貨日2026年2月。商品到貨後，將依照訂單成立時間順序依序安排出貨。

Alpha (阿爾法) 立體造型一卡通頭部設計具備可動結構，可輕微左右擺動，使角色更加靈動可愛，提升產品的趣味與展示價值。使用一卡通功能時，只要輕輕一刷，即會響起「阿爾法叫聲」，喚醒玩家對艾奧傑亞的深刻記憶，為日常通勤增添驚喜儀式感。

使用一卡通功能時，只要輕輕一刷，即會響起「阿爾法叫聲」。（圖／品牌業者提供）

迎接聖誕跨年與年終採買潮，博客來自即日起至12月31日推出「1212 禮享選物節」，超過千款品項最低3折起，並以「每日命定好物」、「週週大牌閃購」、「12 夯物 BUY」、「歲末禮享靈感集」等五大選物單元滿足節慶送禮與冬季用品需求，並祭出「滿額登記送」滿萬送千、「12月9日到12月11日天天搶最高612元E-Coupon」，點點抽好運最高送萬元回饋活動，多種支付最高享12%回饋。

博客來雙12，千種商品3折起，滿萬登記送千元、天天搶612元E-Coupon。雙12當日鑽石會員買書送書籤。（圖／品牌業者提供）

雙12(12/12)全站結帳滿1,000元再95折，最高折800元，單筆消費滿5,000元最高享19%回饋，鑽石會員再享購買圖書雜誌，送博客來30週年限定書籤乙張(款式隨機贈出，數量有限)！博客來線上「年度百大暢銷榜」同步推出限時優惠，可趁機收藏年度好書。

當《花生漫畫》裡的經典角色從紙上走進現實，Snoopy與兄弟們的可愛互動不再只是回憶，而成為生活的一部分。亞洲跨境設計購物平台Pinkoi獨家推出《SNOOPY兄弟時光萬年曆》，以「無期限的陪伴」為靈感，結合溫潤木質與透明壓克力打造出可自由變換場景的萬年曆設計，讓Snoopy與Woodstock每天都在你桌上演繹新篇章。即日起至12月31日，購買Snoopy萬年曆可享單件免運及88折預購優惠，更多Snoopy精選商品滿千免運，指定商品享8折優惠，亦同步於Snoopy Bye Bye Sale專區呈現。

Pinkoi聯名Snoopy獨家推出無期限萬年曆，限量販售萬年曆、融蠟燈、托特包88折起。（圖／品牌業者提供）

