終於有了家！《魔獸世界：至暗之夜》確定3/2上線，房屋系統、躲貓貓模式與經典版新動向懶人包

暴雪娛樂 (Blizzard Entertainment) 在稍早的「State of Azeroth」直播活動中，由執行製作人Holly Longdale與遊戲總監Ion Hazzikostas正式揭曉《魔獸世界》下一個資料片《至暗之夜》 (Midnight)的上市日期，確定將於3月2日於全球同步上線。除此之外，玩家敲碗了20年的「房屋系統」 (Player Housing)也將隨版本正式全面開放。

這場直播資訊量極大，從現代版的後續更新路線圖 (Roadmap)到經典版的懷舊進程，以下為整理重點：

《至暗之夜》3/2降臨，房屋系統不再只是夢

經過了搶先體驗階段 (Early Access)的測試，官方數據顯示玩家在房屋系統中已經花費了超過400萬小時、擺放1400萬個裝飾物件。隨著《至暗之夜》資料片正式上線，房屋系統也將迎來完整版更新。

根據Ion Hazzikostas的說法，未來的房屋系統將加入以下功能：

• 寵物與坐騎展示：你的戰寵不再只能關在籠子裡，現在可以讓牠們在屋內閒逛，甚至把你最自豪的坐騎「拴」在庭院展示。

• 更直覺的編輯工具：新增「框選移動」與「複製貼上」功能。想把精心堆疊的鋼琴往旁邊移一點？不用拆掉重蓋，直接拖曳即可。

• 代碼分享 (Import/Export)：透過代碼，玩家可以匯入大神的設計藍圖，或是分享自己的傑作，就像《模擬市民》一樣方便。

• 裝飾預算提升：室內與室外的物件擺放上限將隨著房屋等級提升而增加。

路線圖揭密：躲貓貓模式、大型迷宮

針對《至暗之夜》上線後的更新計畫，暴雪也公布後續內容：

• 前夕活動「Twilight Ascension」：即日起至3/2上線前，玩家可參與對抗虛空的入侵事件。

• Patch 12.0.5「躲貓貓」：官方將新增受「Prop Hunt」啟發的 偽裝遊戲模式，玩家可以在銀月城或暴風城化身為場景物件 (如木桶、椅子)進行躲貓貓對戰。

• Patch 12.1.5「迷宮」 (Labyrinths)：這是一個全新的玩法，被視為「探究」 (Delves)的進階版。迷宮將是大型、結構複雜的單人或小隊副本，類似「巨型地城」 (Mega Dungeon)的概念，但保留了探究的靈活性，玩家可以一次打通或分段攻略。

經典版：重返《潘達利亞》與《燃燒的遠征》

在懷舊服方面，《魔獸世界：經典版》將繼續推進歷史巨輪：

• 《潘達利亞之謎》經典版：劇情將推進至「升級」 (Escalation)更新，並且預計在今年稍晚將開放最終副本「圍攻奧格瑪」 (Siege of Orgrimmar)。

• 週年紀念伺服器 (Anniversary Realms)：這些「從零開始」的伺服器即將推進至《燃燒的遠征》 (Burning Crusade)階段，伊利丹準備好再次對玩家說「你們還沒準備好」了。

• 中國特別版：針對中國服玩家，推出「泰坦重鑄」 (Titan Reforged)賽季伺服器。

