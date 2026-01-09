被車迷詬病多年的「全觸控」車內設計，福斯 (Volkswagen)終於決定改回來了。

終於聽進車主心聲？福斯ID. Polo內裝曝光，實體按鍵、音量旋鈕大回歸、還能切換初代Golf復古儀表

趕在正式上市前，福斯公開旗下全新純電掀背車ID. Polo的內裝定裝照。這款被視為ID. 2all概念車量產版本的平價電動車，最大的亮點不是馬力或續航，而是它把實體按鍵找回來了。

從方向盤到中控台，那些熟悉的實體開關、撥桿，甚至是用於控制音量的旋鈕，都將回歸，宣示著這家德國車廠正試圖修正過去幾年在數位化轉型上的過度激進。

告別觸控地獄，首席設計師：按鍵像朋友一樣

福斯首席設計師Andreas Mindt在新聞稿中感性地表示：「我們創造了一個從初次接觸就像朋友一樣的內裝」。他強調，清晰的實體按鍵能提供駕駛「穩定性與信任感」，而溫暖的材質則讓車室更具吸引力。

廣告 廣告

這並非突發奇想，早在去年Andreas Mindt就曾向外媒透露，福斯未來的新車將在重要功能上重新採用實體控制。而在ID. Polo上，則是看到具體實踐：中控台螢幕下方保留了一排實體按鍵 (推測用於空調與危險警示燈等)，方向盤上也捨棄了容易誤觸的電容式觸控板，改回紮實的實體按鈕，甚至在駕駛與副駕之間，還設有一顆實體旋鈕，可用來調整音量或切換曲目/電台。

終於聽進車主心聲？福斯ID. Polo內裝曝光，實體按鍵、音量旋鈕大回歸、還能切換初代Golf復古儀表

終於聽進車主心聲？福斯ID. Polo內裝曝光，實體按鍵、音量旋鈕大回歸、還能切換初代Golf復古儀表

現代科技混搭80年代情懷

儘管強調實體手感，ID. Polo的科技配備依然到位。駕駛座前方配置10.25吋數位儀表 (Digital Cockpit)，中控台則是一塊接近13吋的觸控螢幕，負責資訊娛樂系統。

為了向經典致敬，福斯還埋了一個令人驚喜的彩蛋：車主可以透過方向盤按鍵或中控選單，將數位儀表的介面切換成1980年代經典Golf I的指針樣式。這種將數位顯示技術與復古情懷結合的「Volkswagen Wink」，預計將能打中不少老車迷的心。

終於聽進車主心聲？福斯ID. Polo內裝曝光，實體按鍵、音量旋鈕大回歸、還能切換初代Golf復古儀表

終於聽進車主心聲？福斯ID. Polo內裝曝光，實體按鍵、音量旋鈕大回歸、還能切換初代Golf復古儀表

歐洲今年開賣，美國無緣

ID. Polo預計將是福斯接下來針對小型與緊湊型車款市場推出的四款新式電動車中的首波產品，並且計畫於2026年稍晚正式在歐洲市場上市。不過，對於美國消費者來說可能有個壞消息，目前福斯並未計畫將這款緊湊型電動車引進美國市場。

終於聽進車主心聲？福斯ID. Polo內裝曝光，實體按鍵、音量旋鈕大回歸、還能切換初代Golf復古儀表

終於聽進車主心聲？福斯ID. Polo內裝曝光，實體按鍵、音量旋鈕大回歸、還能切換初代Golf復古儀表

分析觀點：這才是「以人為本」的科技

福斯ID. Polo的內裝變革，象徵汽車產業在經歷了幾年「螢幕越大越好、按鍵越少越好」的迷思後，終於開始發生校正回歸。

終於聽進車主心聲？福斯ID. Polo內裝曝光，實體按鍵、音量旋鈕大回歸、還能切換初代Golf復古儀表

過去幾年，為了追求科技感 (與節省成本)，許多車廠將空調、音量甚至雨刷控制都整合進觸控螢幕或觸控條中，結果就是導致駕駛在開車時必須分心去看螢幕，嚴重影響行車安全，更別提那糟糕的操作手感。

福斯這次願意「走回頭路」，重新擁抱實體按鍵與旋鈕，其實反而是進步的象徵。它證明了真正好的UI/UX設計，不應該是強迫使用者改變習慣去適應機器，而是讓機器以最直覺、最安全的方式服務人類。

至於那個 Golf I 的復古儀表模式？絕對是加分項，畢竟誰不喜歡在開電動車時，偶爾做做開老車的夢呢？

更多Mashdigi.com報導：

Samsung Display攜手Intel推出「SmartPower HDR」技術，讓筆電OLED省電22%且不犧牲畫質

Disney+也來做短影音？迪士尼宣佈將推出直式影片格式，鎖定Z世代碎片化觀看習慣

LG雙臂類人形機器人CLOiD現場直擊：這才是我們期待的「真・機器人管家」？