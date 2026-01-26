終於更新！蘋果突襲發表新款AirTag：搜尋範圍更大、音量提高50%，還能用Apple Watch直接找
距離初代產品發表近五年後，蘋果終於在今日 (1/26) 帶來新款AirTag，在外觀維持不變、沿用相同名稱的情況下，針對核心的搜尋範圍與揚聲器音量進行了大幅升級，並且首度支援直接透過Apple Watch進行精確尋找。重點是，加量不加價，單顆建議售價維持在29美元，台灣建議售價維持在新台幣990元。
換上iPhone 17同款UWB晶片，找東西更遠更準
新款AirTag最大升級，在於內建第二代超寬頻 (Ultra Wideband, UWB) 晶片。這顆晶片與最新的iPhone 17系列、iPhone Air，以及Apple Watch Series 11所使用的晶片相同。
得益於新晶片的加持，新款AirTag的「精確尋找」 (Precision Finding)範圍比上一代增加50%，意味即使你的鑰匙掉在更遠沙發縫隙，或是更深的包包裡，iPhone也能更早鎖定它的方向與距離。此外，升級後的藍牙晶片也擴大了物品偵測半徑。
另一個有感升級是揚聲器音量。蘋果重新設計新款AirTag內部結構，讓新款AirTag的聲響音量比前代產品提高50%。蘋果宣稱，現在使用者可以在兩倍遠的距離外就聽到 AirTag發出提示音，改善過去被壓在枕頭下就聽不見的痛點。
Apple Watch也能直接尋找
過去「精確尋找」功能僅限於iPhone使用，現在這項功能終於延伸到了手腕上的Apple Watch。
新款AirTag支援讓Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2或更新錶款，直接在手錶螢幕上顯示方向與距離指引。當你的手佔滿東西，或者手機剛好不在身邊時，舉起手腕就能快速找到掛著AirTag的背包或車鑰匙。
行李遺失救星：「分享物品位置」
配合iOS版本更新，新款AirTag強調具備「分享物品位置」 (Share Item Location)功能。這項功能允許用戶將AirTag的位置暫時、安全地分享給第三方 (例如航空公司)。
蘋果表示已與超過50家航空公司合作，透過航空IT供應商SITA的系統整合，相關數據顯示使用此功能可減少26%的行李延誤，並且將行李「永久遺失」的機率降低90%。連結具有時效性 (7天後自動失效)，同時一旦找回物品也會立即停止分享，藉此確保用戶隱私。
上市資訊：維持原價，舊配件通用
新款AirTag將從即日起於蘋果官網與Apple Store App開放訂購，實體店面將於本週稍晚到貨。
售價：單顆29美元、四顆裝99美元，台灣市場建議售價分別為新台幣990元與3390元。
相容性：維持與第一代相同的圓形設計，因此所有舊款AirTag配件 (如鑰匙圈、掛環)都能通用。
系統需求：需搭配安裝iOS 26或iPadOS 26的裝置；Apple Watch 精確尋找功能需更新至watchOS 26.2.1以後版本。
