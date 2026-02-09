FIRST機器人大賽台灣選拔賽 Mystery共學團體3隊進入世界冠軍賽





2025-2026 FIRST機器人大賽台灣選拔賽，以UNEARTHED發掘古遺為主題，有近200支隊伍約1000位親師生參與。經過4天激烈的競賽，來自台南市佳里的Mystery 19213隊等3隊表現優異，將於4月代表台灣前往美國休士頓參加FIRST年度世界冠軍賽。

FIRST機器人競賽由美國非營利組織FIRST主辦，依參賽者年齡層規劃5大系列賽事，包含FRC14-18歲、FTC12-18歲、FLL Challenge9-16歲、FLL Explore6-10歲及FLL Discover4-6歲。競賽透過工業級機器人設計、程式開發與專業工程日誌的撰寫，引導學生在實作中培養問題解決能力、團隊合作精神與國際視野，致力於培育未來科技領袖。

Mystery共學團體的學生來自不同學校，年齡從小學1年級至高中3年級都有，利用課後與假日時間自主組隊、跨校合作練習，由吳煥文教授、陳秋蘭主任及吳佩穎學姊、吳慈祥老師指導。陳秋蘭主任表示，Mystery共學團體提供一個有溫度與正確觀念的空間，給對機器人程式設計有興趣的孩子們共同學習成長。

台灣賽初賽競爭激烈，Mystery 19213隊榮獲FTC冠軍聯盟隊長獎及創意啟發獎首席，Mystery Plus 28067隊獲得FTC亞軍聯盟隊長獎與評審團特別獎，Mystery Two 24750隊則榮獲FTC創意思維獎首席，3支隊伍都獲得4月出國參賽資格。

FLLChallenge組競賽，熱力四射隊獲得第2名，取得澳洲世界賽代表權。海底撈隊獲得FIRST核心價值獎，新的營家榮獲FIRST創新計畫獎。FLL Explore組競賽，創意無限隊獲得冠軍—專業風範獎，取得前往越南參加國際賽資格。佳里旋風隊則獲得創意建構獎。

吳煥文教授表示，FIRST聯盟的核心價值在於培養學生的工程能力、合作精神與創新思維。來自不同背景、不同年齡的孩子，在同一個團隊中互相學習、彼此成就，是這項比賽最珍貴的地方。Mystery共學團體連續第3年取得前往美國休士頓參賽的資格，孩子們站上世界舞台，可說是難得的國際經驗。















