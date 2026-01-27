Firstory 發布 2026 Podcast 趨勢報告：「液態內容」時代來臨，AI 與影音化重塑聲音生態系

全球領先的聲音內容平台 Firstory 今日正式發布《2026 年度 Podcast 趨勢報告》，指出 Podcast 產業已跨越早期爆發期，正式進入結構性成熟的「液態內容（Liquid Content）」時代 。報告顯示，Podcast 不再受限於單一音訊格式，而是以聽眾為核心，在影音平台、連網電視與社群媒體間如水般自由流動 。

索取 Podcast 趨勢報告》https://i5zbyo1do4v.typeform.com/to/KRFsccMh



台灣市場趨勢：核心受眾成熟，收聽習慣全台擴散

根據 Firstory 內部數據，台灣 Podcast 聽眾結構持續成熟，核心族群集中在 28-44 歲女性，其中 35-44 歲女性成長最為突出，較半年前增長 8.9% 。在地理分布上，雖然台北市仍佔近六成（58.8%）的收聽量，但動能已明顯向外擴散，新北市收聽量顯著成長 3.8%，顯示 Podcast 已深度融入全台民眾的日常生活場景 。

三大支柱驅動產業變革：影音化、AI 營運與複合變現

報告提出 2026 年產業發展的三大核心支柱：

1.影音原生化 (Video-Native)： 影音 Podcast 已成為市場主力，全球 60% 的週活躍聽眾偏好帶有影片的格式 。YouTube 憑藉其在電視螢幕的影響力，已佔美國電視觀看時間的 13%，其中 Podcast 觀看時數較往年成長達 2 倍 。

2.AI 營運化 (AI Operationalization)： AI 技術已全面滲透製作流程。2026 年，代理型 AI（Agentic AI）預計將處理 80-90% 的在地化工作 。Firstory 的 AI 內容萃取技術在 2025 年已協助創作者處理超過 10,000 個單集，大幅提升內容再利用的效率 。

3.複合型變現策略 (Hybrid Strategy)： 成功的創作者不再依賴單一收入。數據顯示，年收入超過 10 萬美元的創作者平均擁有 3.3 個收入管道 。其中，Firstory 的訂閱制服務展現強勁動能，累計已為創作者帶進超過 1.07 億元收入 。

DAI 動態廣告技術：精準鎖定高價值受眾

在變現模式中，動態廣告植入（DAI）技術已成為產業標準，全球採用率達 84% 。Firstory 指出，2025 年 Podcast 廣告案量前三名分別為金融、公部門與食品業 。透過「鎖定時段」與「地區投放」等精準策略，品牌成效最高可成長達 1,033% 。





Firstory：引領聲音產業邁向全球化

Firstory 表示，在液態內容時代，內容的中心不再是 RSS Feed 或特定平台，而是聽眾 。Firstory 將持續透過 AI 賦能與影音同步技術，協助創作者打破語言與格式的壁壘，實踐全球化擴張。

身為亞洲最大的 Podcast 變現工具，Firstory 目前在台灣市佔率第一，每月曝光量突破 2 億次，並在 2025 年協助創作者總收入突破新台幣 9,100 萬元 。

