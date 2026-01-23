FIS主席：冬奧前期準備順利 造雪已達標

國際滑雪總會(FIS)主席艾里亞希(Johan Eliasch)表示，儘管部分準備工作可能要到最後一刻才完成，但下個月在利維尼奧(Livigno)舉行的冬季奧運整體籌備進度良好，造雪作業已全面達標。

義大利米蘭-柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運將在利維尼奧主辦單板滑雪與自由式滑雪賽事。

艾里亞希表示，前一日實地查看利維尼奧後，確認雪量充足。他說：「我們很幸運遇到寒冷天氣，造雪得以啟動並達成所有目標。上個月確實令人擔心，但義大利人向來能在最後一刻把事情做到完美。」

國際奧會主席科芬特里(Kirsty Coventry)日前指出，這次冬季奧運採取分散式場館配置，確實增加組織難度。賽事場地橫跨從多洛米蒂山脈(Dolomites)到波河河谷(Po Valley)，面積約2萬2000平方公里，多數為既有世界盃或世錦賽場地。

艾里亞希強調賽事將「全部精彩可期」，並點名波密歐(Bormio)男子速降是最具挑戰性的賽道之一，也期待41歲的前滑雪明星范恩(Lindsey Vonn)登場。

談到奧運國家配額制度，艾里亞希表示，「我始終認為，應優先考量運動本身與運動員，因此在某些情況下，我們需要更靈活、做出一些調整。」指出在兼顧各國參與競技水準之間必須取得平衡，並受限於場地、住宿與人數等永續考量。