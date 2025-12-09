〈Fish Love〉MV遠赴杜拜取景 JOLIN蔡依林成了沙漠女車手

JOLIN蔡依林新歌〈Fish Love〉MV遠赴杜拜取景。（凌時差提供）

JOLIN蔡依林新歌〈Fish Love〉MV遠赴杜拜取景，遼闊沙漠與現代城市交錯的景象化作壯闊的敘事舞台，短短48小時內，上天、下水及入沙漠全入鏡，每天清晨都得追著日出的第一道光開工，JOLIN連續2天在凌晨2、3點就開始化妝準備，幾乎沒時間休息，在沙漠拍攝時，劇組得在強烈日照與多變天候中快速完成鏡頭，JOLIN駕駛敞篷古董車在沙海中疾駛，她笑稱：「感覺自己簡直成了『沙漠女車手』，這段戲意外地讓我很過癮。」

廣告 廣告

JOLIN蔡依林短短48小時內，上天、下水及入沙漠。（凌時差提供）

第2天清晨的泳池戲是當天第一場戲，JOLIN一下水就笑說：「沒想到一天的開始，就是整個人先泡進水裡。」她穿著白色華服漂浮在水面上，但吸水後的衣料相當沉重，拍攝難度大幅增加。她坦言自己不太親水，「一開始真的有點慌，但後來才慢慢抓到想要的感覺。」接著，JOLIN登上杜拜地標「杜拜之框」（Dubai Frame）拍攝日出高空場景，拍攝平台高達150公尺，由於高度與承載限制，JOLIN身邊僅有助理陪同，當她踩上步道時，一低頭就是整座杜拜，加上強勁側風的不斷推擠，現場所有人都替她捏冷汗。但一開機，她立刻進入狀態穩定完成所有鏡頭，JOLIN笑說：「其實沒有想像中可怕，有工作人員在旁邊就覺得安心。」

JOLIN駕駛敞篷古董車在沙海中疾駛。（凌時差提供）

MV中，有杜拜從白天到夜晚的多種風貌，帆船飯店迎接日出的第一道光、沙漠在夕陽下的金色層次，以及俯瞰城市時壯闊延展的天際線，成為影像中不可忽視的亮點，JOLIN笑說：「景色真的很美，食物也超好吃！」她分享在工作空檔和同事到沙灘散步、感受當地陽光與海風，也造訪米其林餐廳品嚐料理，讓她驚呼：「每道都好吃到讓人想再回去！」這次拍攝成為她印象深刻的城市與美食之旅。

JOLIN穿著白色華服入鏡。（凌時差提供）

〈Fish Love〉概念源自美國哲學家Dr. Abraham J. Twerski的「Fish Love」理論，JOLIN則延伸到關係裡，描寫人在相愛時容易失去界線、交出自己的一部分，她坦言：「這比較像是一種會被抽走的愛。很多人都會說『我愛你』，但並不知道自己愛的是什麼，也不了解對方又愛自己哪裡，這其實很普遍。」但她並不因此否定愛：「即使過程會受傷，但仍然願意去愛，我覺得是一件很美的事。」

更多鏡週刊報導

甜茶打桌球 整容演技金球獎PK李奧納多

百萬氪金變廢紙 劉詩詩獎項遭「陰謀替換」白鹿「偷獎」無辜背鍋

立威廉49歲罹甲狀腺癌 曝最大恐懼「世界幾乎崩塌」