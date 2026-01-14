Give me five少女隊去年成績亮眼 白冰冰打90分
記者戴淑芳∕台北報導
經紀人白冰冰對旗下藝人「Give me five少女隊」過去一年的表現進行總盤點，打出90分的高分。
由張家瑜、張羽靚、張思媛、許芷芸、黃宥臻組成的5人女團「Give me five少女隊」出自選秀節目《台灣那麼旺》，去年不僅交出首張EP〈恁仔細〉，更在戲劇與舞台劇領域嶄露頭角，還拿下「世界閩南語金曲盛典」最佳演唱組合獎。
白冰冰表示，她們最小的才16歲，最大的下個月滿20歲，雖然身處演藝圈，但在大家保護下依然保有小女孩的純樸，沒有被社會化。
憶起成軍初期，5個小女生聚在一起總是嘰嘰喳喳。白冰冰笑說，以前常要提醒她們「不要吵了」，因為聲音要留著唱歌。她也分享護嗓秘訣：「如果不主持節目，我晚上會『禁聲』並補充護嗓保養品。」
