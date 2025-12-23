《FIVE TWO EIGHT 五二八》12月21日最強天赦日發布新單曲『Fight for Love 』MV巧跟蔡依林撞景杜拜 史詩畫面宛如電影「沙丘」

【警政時報 司徒／臺北報導】國際身心靈網紅、國際公益企業家、今年轉身變成國際唱片歌手的阿卡莎納（AKSN）近日首度跨足音樂領域，今年更勇敢跨足歌壇，近日還獲泰勒絲唱片公司經紀人邀約將成為國際歌手身份，又被粉絲暱稱為 「歌神」， 透過音樂傳遞正能量。

12月21號也是撞天赦日80年一遇吉日，阿卡莎納正式與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA一起組成全新團體《FIVE TWO EIGHT 五二八》推出全新首發單曲『Fight for Love 』，以其強勁的節奏和激昂的合唱，以愛與和平之名激勵每一位聽眾。(圖/阿卡莎納 提供)

阿卡莎納今年7月帶領團隊推出全新單曲「Don’t give a 發」，並在12月21號也是撞天赦日80年一遇吉日，正式與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA一起組成全新團體《FIVE TWO EIGHT 五二八》推出全新首發單曲『Fight for Love 』，以其強勁的節奏和激昂的合唱，激勵每一位聽眾。它是一首提醒我們團結力量的戰歌，告訴我們即使世界看似失去愛，阿卡莎納表示，我們也必須【Bring it back】去為愛而戰。MV更跟團員ㄧ起在杜拜拍攝，洽巧取景跟Jolin 蔡依林Mvㄧ樣在沙海中拍攝，史詩畫面宛如「沙丘」電影感，震撼感十足！

『Fight for Love 』主要描述了世界被仇恨和權力鬥爭須為愛而戰。《FIVE TWO EIGHT 五二八》團長阿卡莎納表示，我們選在杜拜的沙漠取景，起源我們的世界有許多戰亂、鬥爭，在MV也有設計我們被俘虜後奮力突破枷鎖為愛發聲的橋段，在一片無際的沙漠路不好走，越過許多山丘，這也意象著在社會無論是為鬥爭、權利、或是歧視與不平等，你要戰勝一切的路雖然有許多需要克服，但當我們勇敢的為愛而戰、為和平發聲，堅持也會抵達高峰戰勝你心中的一切。這首新單曲為愛而戰『Fight for Love 』，在充斥著衝突、謊言與冷漠的時代，歌曲從開頭不斷重複的中文質問：「我問問這個世界，為什麼沒有愛」，直接敲擊人心。創作理念主要描述了世界被仇恨(Hate is on a loop)和權力鬥爭(fight for control)所籠罩的現狀，以及媒體如何操縱人心，讓人們忘記了彼此的連結與和平的本性。這首歌是獻給所有相信愛與和平的力量的人。是時候放下，團結一心。讓我們一起，為愛而戰！

請團隊遠赴杜拜拍攝、也在基隆和平島取景拍攝國際形象照。阿卡莎納指出，此次Mv的拍攝我們邀請了台灣的黃玉杰導演來杜拜為我們執行拍攝，除了之前在台灣基隆和平島拍攝國際形象照，ＭＶ我們選擇在沙漠做為背景，以往我們自己也曾經在沙漠拍攝過畫面，但這一次看著導演為我們拍攝出來的畫面與劇情設計，太讓我感到印象深刻，每一幕畫面以及精心設計的細節都帶著寓意，我非常期待與你們分享這一次的作品，而這一次的拍攝讓我感覺到：這是對的選擇，這首歌曲和邀請MV團隊的配合都是對的！

阿卡莎納今年7月帶領團隊推出全新單曲「Don’t give a 發」。(圖/阿卡莎納 提供)

陳彥允過去曾以熱門單曲「基因決定我愛你」受到矚目以全新身分「NIKA」重返音樂舞台，參與「Don’t give a 發」作為個人回歸之作，《FIVE TWO EIGHT 五二八》另一男性團員NIKA提到以前唱歌的時候，其實那些頻率，是會讓人暈眩的，而這次的團名 《FIVE TWO EIGHT 五二八》會有更多對於這世界上的愛與關懷，甚至去說明世界的狀態，也是全新的創作型態。這次ＭＶ在沙漠裡飆車、沙漠中一大早的曙光景色、在沙漠裡跟一群舞者跳MV排舞、大家的整體造型搭配、沙漠中的休息野餐時間、結束時的夕陽、和每一個人的歡笑聲。在年底發行單曲，他想跟自己說，謝謝你，你很棒，我知道你經歷過的所有一切，謝謝你沒有放棄我，謝謝你選擇無條件的信任我即便在最黑暗的時刻，你依舊接住了我。這是職涯以來目前拍過體驗和感受度最棒的MV,感謝團隊裡的每一個角色，都很重要，感謝宇宙，感謝所有所有的一切！

《FIVE TWO EIGHT 五二八》新團員MIA表示，如果要形容這次 MV 的拍攝，我覺得那不是在拍作品，是在拍我的「靈魂」的成長，在杜拜那一片沙漠裡，什麼都沒有，沒有城市、沒有聲音、沒有方向;只有太陽、只有沙丘、只有我自己，像是人生一樣，一切要靠自己去力行，但也正因為這樣，那種「Fight For Love」的力量反而更明顯。

當我站在沙丘上拍攝，我突然覺得：原來愛，不是只有付出⋯愛有時候更需要一點勇氣、一點堅持、一點戰鬥。其中歌詞一直在唱Fight，而我就在那片無際的沙漠裡，把我這幾年的成長、過去的傷、還有對未來的信念，都交給鏡頭。拍攝畫面真的很震撼！大自然真的會讓人坦然面對自己。可以在沙漠裡，我把自己真正 「為愛而戰」的樣子，第一次展現出來，MIA表示，不管外面世界有多亂、多孤單，都要記得，妳不是為了誰而戰，妳是為了你自己。妳為了愛走過那麼多路，受過的傷、流過的眼淚，都不會是白費的。妳不需要再討好誰、也不用再證明什麼。只要繼續勇敢、繼續真誠、繼續往前走。那些屬於妳的愛、屬於妳的舞台、屬於妳的光，都會在該來的時候出現。Fight for love，也 fight for yourself。」

《FIVE TWO EIGHT 五二八》團員劉玳妍表示，這次拍攝mv就像是一趟觀光旅程，甚至藉由拍攝橋段、我們體驗了沙灘越野車的飆沙，雖然換來了滿臉風沙眼睛進沙、嘴裡吃沙，但這真的太好玩了！！（（喂~~~這不是在工作嗎）），是的，玩與工作中帶著平衡也是一個很重要的心態，如果可以把工作中抱怨換做樂趣的觀點，是不是會輕鬆許多呢，她指出，今年很多感慨，『再見、也再也不見』再見是因為我們每個人都無法拋掉過去，它會一直存在，我偶爾會想起，但也再也不見，我將揮別過去向前邁進，過去與現在、未來都是共存的，而我也帶著過去的成長養分，成為了更好更優秀的自己。

《FIVE TWO EIGHT 五二八》團員KAINA也補充，這個世界上需要各種的關懷，無論是人類或是動物，大自然的一切都是跟我們共融的，希望聽到這首歌『Fight for Love 』，大家不要為了利益而戰、多為身邊的人，去保護好這個世界、包含大自然、動物、植物，都值得被善待。現在的地球已經是「五維」的狀態，我們要有更多的理解跟愛，團結一起，才能讓這世界充滿光跟愛，照亮所有黑暗，如果您正在人生中充滿各種混亂，希望藉由這首歌『Fight for Love 』，您也可以感受到《FIVE TWO EIGHT 五二八》愛的能量，您不是一個人，讓我們一起，為愛而戰！

