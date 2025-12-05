FlixSeek 共享訂閱平台推薦！線上影音、AI 工具、Adobe 等都能省下超多訂閱費，4 款服務實測給你看

現在的網路服務價格幾乎都採訂閱制，很多人應該都跟我一樣，每個月都要付 3、4 個以上服務的費用，像最常見的 Adobe、Netflix、YouTube Premium、ChatGPT，而且這些服務還可能會逐年漲價，長時間下來花費可是相當驚人，這也是為什麼現在開始有訂閱共享平台的出現，相較於自己訂閱，每個月至少能省下 30%，甚至是 50% 以上，差非常多。

不過市面上有這麼多訂閱共享平台，哪些是值得信賴且推薦的？「FlixSeek」就相當不錯，基本上你常用的網路服務它都有提供，價格也相當優惠，更重要是，碰到問題時，客服的回覆速度非常快，我還特別在週末晚上測試，不到 2 分鐘就收到回答，下面就詳細介紹給大家。

廣告 廣告

前往 FlixSeek：https://www.flixseek.net/?code=kocpctw（5%折扣碼：kocpc）

FlixSeek 可以為你省下多少錢

在這什麼都採訂閱的時代，每個月累積的費用金額，其實比你想像中還要恐怖，而 FlixSeek 最吸引人的地方就在「極致 CP 值」。

我直接將 6 款熱門服務的官方原價與 FlixSeek 平台進行比較。透過下表，你就能清楚了解到每一筆消費能省下多少錢。

訂閱服務 官方月費 (原價) FlixSeek 月費 每月現省 省錢幅度 Adobe 全家桶 NT$ 2,310 $15.99 USD (約 NT$ 520) NT$ 1,790 🔥77% Gemini Pro NT$ 650 $2.29 USD (約 NT$ 74) NT$ 576 🔥88% Gamma Pro $19.5 USD (約 NT$ 634) $5.70 USD (約 NT$ 185) NT$ 449 70% ChatGPT Plus $20 USD (約 NT$ 650) $8.75 USD (約 NT$ 284) NT$ 366 56% Disney+ NT$ 285 $2.77 USD (約 NT$ 90) NT$ 195 68% YouTube Premium NT$ 199 $3.79 USD (約 NT$ 123) NT$ 76 38%

從以上可以清楚看到，Adobe 與 Gemini 的價差超級多，省下的錢幾乎可以再訂好幾個其他服務。

YouTube Premium 雖然價差較小（約 6 折），但換算一整年下來也是一筆不小的錢，由此可見 FlixSeek 確實能為你的口袋省下大把鈔票。

前往 FlixSeek（5%折扣碼：kocpc）

更重要的是，這還只是從「單一服務」下去看，如果你將常用的服務都改成在 FlixSeek 訂閱，那金額更是驚人。

這邊也簡單試算給你看。

以電腦工作者來說，很多人應該都有訂閱 Adobe、ChatGPT、Gemini，休閒時則是看 Disney+ 的影片，這 4 個服務：

官方原價訂閱：每月需支付約 NT$ 3,895，一年總支出：NT$ 46,740

透過 FlixSeek 訂閱：每月僅需支付約 NT$ 968，一年總支出：NT$ 11,616

使用 FlixSeek，一年可以省下高達 NT$ 35,124，這筆錢不僅能拿來買最新 iPhone，連去日本玩的錢都有找。

提供超過 30 款熱門訂閱服務，各種類型都有

FlixSeek 目前提供的共享訂閱服務已經有超過 30 款，後續也會持續增加，以下是目前有的服務：

串流影音：YouTube、Disney+、DAZN、MUBI、HBO Max、Crunchyroll、Curiosity

AI 服務：Gemini、ChatGPT Plus、Canva Pro、Adobe、Gamma PRO、Grok、Perplexity

儲值：Discord、Tinder、Grindr、Bumble

音樂：Spotify、Tidal、Qobuz

學習：Yousician、Duolingo、Quizlet

辦公軟體：Windows、CapCut Pro、Miro、Office 365、Notion

娛樂：Steam、Chess

FlixSeek 介紹：4 款服務訂閱、客服詢問實測

FlixSeek 的訂閱方式很簡單，進到官網之後，記得先註冊你的帳號，部分訂閱服務登入帳號才會出現，沒登入的話看不到：

接著就能瀏覽所有訂閱服務，上方有分類功能，找到你感興趣的：

/p>

接著進到該服務的介紹頁面，每個服務提供的訂閱方式可能有多種，以 ChatGPT Plus 為例，有 1 個月 1 位、3 個月 1 位、和 12 個月 1 位，時間越長優惠價格越高：

說明頁面中也會有多數會想知道的資訊，像是這帳號買了可以在哪些平台上使用、有沒有什麼使用限制等等：

選好方案後，會跳出買前須知，包括方案說明、共享說明、使用規範和退款政策，這一定要仔細閱讀，確認你可以接受後再進到付款頁面：

提供多元付款方式，包括信用卡、台灣 Pay、Apple Pay、LINE Pay、Google Pay 等等：

付款之後，進到帳號後台的訂閱選單，就能找到你購買的訂閱服務，我訂閱的有 Disney+、Gamma、Canva 和 Adobe，可以注意到，每個訂閱提供的帳密方式不太一樣，Disney+ 和 Gamma 是直接給帳密，Canva 和 Adobe 是透過加入團隊方式，意味著可以使用自己的帳號：

點「立即編輯/修改」，就能填入你的帳號來加入團隊，1 小時內會收到發送邀請連結，我測試更快，大約 10 分鐘就收到了。不過要注意是，提交時間如果不在工作時段，有可能需要等到工作時間內才會處理：

接著「立即編輯/修改」按鈕就會消失，官方標示 24 小時會完成加入，我測試不到 1 小時就收到邀請了，速度很快。另外也能注意到，每個服務下方都有標註「剩餘時間」，這是提示你還可以用多久。待加入的服務，會等到你的帳號正式加入後才會開始算：

信箱收到團隊邀請後，就照著畫面步驟加入即可：

而直接給帳密的訂閱服務，點「獲取」就會顯示用戶名和密碼，用這登入即可：

用團隊版時，記得要登入團隊帳戶使用，而不是個人，這樣才會是付費版。以 Adobe 來說，登入 Creative Cloud 應用程式後，會讓你選擇要登入個人還是團隊：

接著就能享有完整的付費版功能了！不得不說 Adobe 真的划算，每月 15.99 美元就能使用所有應用程式、1,250 個 AI 生成點數：

Gamma 登入 Flixseek 提供的帳密後，需在左上角工作區切換到團隊版的 PRO：

我剛開始用 Gamma 時對這有疑問，不知道是不是要切換另一個 PRO 工作區進行使用，因此有特別詢問客服，時間是假日的晚上 7~8 點，原本以為要等一陣子才會回覆，沒想到不到 2 分鐘就回答了，這速度讓人很滿意：

Canva 也要在團隊區塊中，切換到商用版進行使用：

Disney+ 要注意一點是，它只能登入一台設備，手機、平板、電腦、電視都可以，但就是選一台。由於這是 FlixSeek 給的帳密，信箱是他們的，因此首次登入的 6 位認證碼，需要跟官方客服索取，我詢問不到 1 分鐘客服就回覆會幫我檢查認證碼，速度非常快：

我的 Disney+ 方案是 6 人共享，每個帳號都有鎖 PIN 碼，因此即便是共享，也沒辦法進到其他人的帳號：

我已經用了好幾天的 Adboe、Gamma PRO、Canva PRO、以及 Disney+，都沒有碰到任何問題，使用一切正常。

訂閱共享平台有風險嗎？

雖然訂閱共享平台可幫你省下可觀的費用，但後面當然也是有一些小細節，在刷卡付費前，請務必了解以下 3 大主要風險，評估自己是否能承擔。

風險 1：隱私與資料安全（針對 AI 與雲端工具）

如果你是打算訂閱 AI 工具，那這一定要知道。與看 Netflix、YouTube Premium 不同，使用 AI 工具時，你一定會輸入大量的個人想法或工作內容。

ChatGPT、Gamma 等帳號都是「揪團版」，意味著你所有對話紀錄、生成的作品，其他共用者都能看到。因此如果是重要的內容，一定要養成好習慣，每次問完或生成好後就自行保存和刪除。

另外你也無法享受到記憶功能帶來的「AI 更懂你」優勢，有一些功能需要做取捨。

風險 2：帳號的穩定性與「掉號」

所謂「掉號」，就是某天登入突然帳號變回「免費版」，或沒辦法繼續觀看，這是共享平台最常見的客訴問題。

舉例來說，你有購買 ChatGPT 帳號，一開始用都沒問題，但一個月後的某天突然無法登入，你又有緊急需求要用 ChatGPT，這時一定是趕快問線上客服尋求幫助。

而共享平台的客服不一定是 24 小時都在線上，你碰到的時段搞不好剛好是休息時段，即便在線，也可能不會即時獲得回答，這就會讓你白白浪費許多時間。

另外像 YouTube Premium 通常都是透過跨區（如奈及利亞、土耳其）購買，偶爾會被官方偵測並鎖定，雖然平台都會即時處理或補發一個「新帳號」，但這使用體驗會讓人感覺不太好。

我這次測試過程中，Disney+ 也有碰到狀況，首次 FlixSeek 給的帳號信箱一直收不到認證碼，反映客服後，大約 20 幾分鐘幫我換新的帳號，接著就成功登入：

風險 3：平台營運的不確定性

共享訂閱平台不是官方授權的銷售管道，可以看成第三方仲介，因此每個訂閱服務都是向平台方購買的帳號，如果該平台未來突然收掉，那你的帳號就有可能突然無法使用，且也拿不回退款。

為了避免這種狀況，一定要選擇知名、長期穩定、口碑高的共享訂閱平台。

結論

對於想要省錢、預算有限又想要使用多個服務的人，FlixSeek 真的相當推薦，價格就像上面展示，能省下非常多，多數訂閱我測試下來，使用上也沒碰到任何問題，唯獨 Disney+ 一開始有小插曲，但客服也很快幫我解決，而且每次詢問問題時，客服回覆速度都很即時，這讓人很放心。

以省下的金額來說，我覺得偶爾發生這類狀況還是能接受，畢竟共享一定有這缺點。

FlixSeek 還有一個很大的優勢是，提供很多台灣在地的付款方式，這是其他共享平台所比不上。也有 24 小時無憂退款政策，只要提供退款原因就能辦理，不過會收取 20% 的手續費。

前往 FlixSeek：https://www.flixseek.net/?code=kocpctw（5%折扣碼：kocpc）

售後客服除了網頁版，也提供 LINE、WhatsApp、以及信箱：