Float Living 打造精品級保溫瓶 推出機能與美感並重的設計好物

Tivo鈦羽瓶。（圖/業者提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】近年台灣掀起一股「戶外化生活」潮流，從登山、露營到單車、健行，人們在都市與大自然之間的移動越來越頻繁，也因應這樣的生活節奏，消費者開始更注重日常用品的機能、美感與便利性之間的平衡。來自台灣的設計品牌Float Living以「將創意注入日常」為理念，推出的兩款設計「Tivo鈦羽瓶」與 「Roam遊牧袋鼠包」，受到許多消費者的關注與青睞。

近年來各式物品的輕量化已成為一種趨勢，Tivo鈦羽瓶採用登山族常見的「鈦金屬」製成，這種材質原本多見於戶外鍋具或水瓶，如今被Float Living導入日常保溫瓶中。比起常見的不鏽鋼瓶，鈦金屬更不易沾附污漬與味道，也更為輕盈。Tivo鈦羽瓶在機能與美感中找到了絕佳平衡，保留了鈦材質輕量與耐用的特性，卻沒有傳統戶外過於裝備的機能感，使鈦製保溫瓶更加融入生活。細節上更可以看到品牌的用心，例如細長的瓶身方便放入車上杯架與後背包側面，金屬感織紋的手腕掛繩則是讓攜帶便利性大幅提升。

Roam遊牧袋鼠包。（圖/業者提供）

Roam遊牧袋鼠包則是因獲得今年度「金點設計獎」標章，而持續受到更多關注。這款寬底水桶包的設計亮點源自台灣人共同的日常煩惱：冰飲料與濕雨傘常把包內其他物品弄濕。Roam遊牧袋鼠包以創新結構「防水隔層」來解決這個問題，將潮濕物品與 3C、貴重物品進行「乾濕分離」，並搭配防水拉鏈層、內裝小物袋，提供使用者自由且多元的收納方式。Roam遊牧袋鼠包讓使用者在天氣不定的戶外、日常買飲料或外出通勤時都不再需要手忙腳亂，能更加放心專注地享受生活。

the halfway by Float Living忠泰門市。（圖/業者提供）

Float Living用機能材質創造日常感物件，用簡單結構解決使用者痛點，除了以產品作為媒介，今年10月更在台北「NOKE忠泰樂生活」4樓開立首間實體門市「the halfway by Float Living」，店面以「途中」為概念命名，除了品牌本身既有商品外，也精選了同樣專注在打造旅行、戶外極致體驗的設計師品牌，期望帶來更多兼具品質、創新且獨具風格的選物，向大家分享更多對美好生活的想像。

