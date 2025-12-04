Flood Disaster Assessment in Thailand
Tzu Chi volunteers in Thailand traveled from Bangkok to Songkhla Province to assess the damage caused by the recent floods, visiting hard-hit communities to understand what families now need.
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 80
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前 ・ 41
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 7
2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車
社會中心／周秉瑜 桃園報導有兩名女子搭公車少投錢，也不理會司機！事發在桃園，1號晚間10點多，兩名女子從桃園總站上車要前往大溪，但她們少投14元，司機發現了，她們也不理，還說以前就是這樣搭的，司機為了不耽誤其他乘客行程，無奈地先開車，過了好幾站，她們才乖乖投錢。司機很無奈地跟乘客苦勸她少投錢，但女子態度理直氣壯，甚至還拿手機錄影想蒐證。遇到奧客，司機為了不耽誤其他人時間，只好先開車。有乘客把這一幕PO上網，網友一面倒站在司機這邊，也有人幫忙講話說「他人很好，之前開我們學校的校車」，對於他看得很仔細一一數錢的專業模樣，也有不少人盛讚。2女搭公車少投14元拒絕補票！（圖／民視新聞）回溯幾分鐘前，兩名女子大包小包上車後，迅速投錢往後走，但司機一看立刻將人叫住，因為她們少投錢，但她們卻沒什麼搭理，越走越後面，司機最後無奈地走過去跟她們講，只是講不聽，司機只好先開車。事件發生在桃園總站，1號晚上10點，當時這班車是要往大溪，一個人37元，兩人應投74元，但前一個人投20，後一個人投40，加起來才60元，少14塊，當時她們還說以前就這樣搭的，讓司機很困擾，直到公車開了四、五站後，兩人才上前補14元車資。不過，桃園上個月才傳出另一起投幣糾紛。搭公車少投14元司機苦勸不聽（圖／民視新聞）上個月初，公車司機懷疑和學生逃票，當街上演全武行，學生慘遭爆打，勒脖子，還地上連灌好幾拳，檢方依傷害罪起訴駕駛，建請從重量刑。還好這次沒有演變成激烈衝突，乘客最後也乖乖補錢了，和平落幕。原文出處：2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車 更多民視新聞報導東京威力涉竊台積電機密遭求處罰金1.2億 日本母公司急撇清最新／台南百年木炭行倉庫火警！濃煙狂竄畫面曝光高職生弒母猛刺20多刀！聽到被判19年竟全身發抖民視影音 ・ 21 小時前 ・ 17
港大火頭七悼念 港府設委員會徹查 卻叫停志工救災
香港宏福苑大火今天(12月2日)頭七，但死亡人數仍隨著火場清理工作的推進而持續攀升，週二來到156人死亡。官方坦言因為火場高溫燒了太久，部分遺體恐已成灰燼，這讓失聯的30名外傭恐將生不見人，死不見屍。港府宣告喪生外傭將獲得約80萬港幣，大約322萬元台幣補償。每個災民家庭則可得到5萬港幣的生活津貼，但不少受災戶至今無人聞問。因為香港與兩個多月前花蓮出現「鏟子超人」一樣，大火後都有大批民眾自發擔任救災志工並提供物資，但港府擔心民間團體串聯引發不穩，勒令全面暫停，只能由官方組織協助救災。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 1 天前 ・ 107
香港宏福苑大火：死亡數增至156人，10名為外傭，成立「獨立委員會」進行調查，民間記者會取消
宏福苑共有235名外傭，其中10位喪生，3人受傷，30人失蹤。每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 44
太子集團傳員工申請失業補助 勞長洪申翰回應了：若涉違法就無法請領
日前傳出太子詐騙集團台灣成立公司倒閉，但員工卻向北市勞動局申請失業補助。對此，勞動部長洪申翰今（3）日表示，若經查證有違法行為，違反法律禁止規定或公序良俗，契約均屬屬無效，無法請領社會保險給付。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 14
左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝
南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃民視影音 ・ 1 天前 ・ 15
台積內鬼案 東京威力科創 遭求刑1.2億罰金
喧騰一時的台積電內鬼案，前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密遭起訴後，智慧財產及商業法院裁定3人延押2月後，台灣高檢署智財分署認定，陳力銘任職的日商東京威力科創公司涉犯《營業祕密法》、《國家安全法》等法人刑責共4罪，2日向智商法院追加起訴東京威力科創，4罪各求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，請求定應執行刑新台幣1億2000萬元。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導太可怕！今（2025）年國慶日（10月10日）當天，一名29歲陳姓男子持槍闖進台中西屯區一間游泳學校，並跳下游泳池對教練及2名孩童扣下扳機並拉動滑套恐嚇，幸好不明原因槍枝未擊發。警方獲報到場後，發現陳男情緒激動，甚至還用槍把一名蔡姓女子的轎車前擋風玻璃打碎，因此立即上前制止並逮捕，沒想到他卻辯稱，自己因為一口氣喝完20包毒品咖啡包，「無法控制身體」；後續除了會分析該槍枝是否具有殺傷力之外，也會把陳依法移送台中地方檢察署偵辦。據了解，陳男10月10日傍晚闖進西屯區光明路一間游泳學校，並拿出已填裝子彈的手槍跑到辦公區域，黃姓主管見狀趕緊走避；不料，陳接著卻將目標轉往正在游泳池教學的葉姓教練，以及2名學童，一對7歲和6歲的兄妹，陳男不但拉動滑套恐嚇，還朝著葉男和女童瞄準後扣扳機，幸好不明原因槍枝未擊發，沒有釀成憾事。警方在陳男身上查扣槍枝及子彈。（圖／民視新聞翻攝）台中市第六警分局表示，員警在接獲報案後，也立即到場制止陳男，沒想到他卻情緒激動，甚至拿槍將停車場內一名蔡女的轎車前擋風玻璃砸碎，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；眼見陳行為脫序，警方也立即上前將其壓制並逮捕，隨後在他身上搜出43包毒品咖啡包（西洋鬼頭圖案，毛重183.5公克）、15包毒品咖啡包（賽車圖案，毛重60.8公克）、4包毒品咖啡包殘渣袋（西洋鬼頭圖案）、1支改造手槍（含1個彈匣）及26發子彈。警方在陳男身上查扣大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）陳男砸碎轎車擋風玻璃。（圖／民視新聞翻攝）陳男遭逮後辯稱，自己因為「一次喝完20包毒品咖啡包」，意識不清醒，也無法控制身體，才會持槍闖入游泳學校，並否認有殺人與恐嚇的意圖。警方壓制陳男。（圖／民視新聞翻攝）此外，警方更在陳男住家扣得毒品咖啡包4包（賽車圖案，總毛重17.0公克）、毒品咖啡包殘渣袋7個（西洋鬼頭圖案）、愷他命1包（毛重2.0公克）、iPhone16手機1支、子彈17顆及空彈殼1顆。警方在陳男家中搜出大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）警方除了將陳男當時所持槍枝送鑑，以分析是否具殺傷力之外，也依法將他移送台中地方檢察署偵辦。檢方則認為，陳男涉犯對未滿7歲之人殺人未遂、槍砲、毒品（另案偵辦）等罪，近日偵結將他提起公訴。台中第六警分局強調，對於任何危害公共安全行為，警方絕不寬貸，將持續加強治安掃蕩與查緝作為，以維護市民安全與社會秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／嚇壞！台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機 更多民視新聞報導汐止男吸完「喪屍煙彈」雨中上路 左轉闖紅燈撞死騎士遭起訴支持賴清德赴立院國情報告 王世堅：一問一答對總統不公平少女玩「猜拳脫衣」輸到全裸！遭2男輪流侵犯下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
香港宏福苑大火156死恐求償無門 工程顧問公司爆停業
香港大埔宏福苑大火持續釀出慘重傷亡，截至 12 月 2 日清晨，官方確認死亡人數已升至 156 人，另有 30 名居民仍下落不明，29 具遺體尚待進一步辨識。廉政公署日前以工程涉及貪污疑慮為由，拘捕 7 名男子與 1 名女子，其中包括鴻毅公司的兩名董事及多名工程職員。不過傳出該公司突然停業，罹難者家屬未來恐怕求償無門！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
高雄大樹食品加工廠大火! 移工"全身遭燻黑"
南部中心／陳家祥、莊舒婷 高雄市報導高雄大樹區一間豆腐食品加工廠，昨天晚間發生了火警，當時一名外籍移工，原本正在切割鐵片，不過就在他休息去用餐時，突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，也導致在場的一名移工遭燻黑，所幸沒有人員傷亡。消防人員到場救火，發現鐵皮一樓已經燃燒。（圖／翻攝畫面）現場人員說，叫他們報警，叫他們報案就對了啦，我已經，我報了我報了，太誇張。熊熊大火不斷往天空竄，周邊瀰漫大量濃煙，現場人員試圖用水滅火，但火勢依舊猛烈。消防人員獲報後，出動14車37人到場搶救，當時一名移工原本正在進行鐵片的切割工作，不過就在他稍作休息去用餐時，突然就發生火災，差點慘遭火吻的移工，整個人似乎已經被薰的黑黑的。工廠外籍移工vs.現場人員vs.記者說，他是印尼，他是印尼，本來就黑了，是是是是，哈哈哈，我看他很開心，所以他有救，有發現火，對，發現，然後呢他說，然後他有打電話給我們老闆了。燃燒過後鐵皮屋已經被燒得焦黑，現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）不論是被煙燻黑、工作弄黑的，還是本來就比較黑一點，好險人沒有受傷，還能苦中作樂，消防人員將火勢撲滅後，仍持續灑水降溫，不過工廠已經被燒得面目全非，事發地點就在高雄大樹區瓦厝街的豆腐食品加工廠，2日晚間約7點，初步了解是一樓鐵皮建築物燃燒水洗塑膠塔。高市消防四大隊二中隊副中隊長曾健彰：「現場工廠的移工在切割鐵片的時候，遺留下的鐵屑火花不慎引燃後方洗水塔塑膠件，抵達現場的時候火勢就燃燒。」整起火勢約20分鐘後撲滅，沒有人員受傷受困，只是這一燒，業者的損失恐怕難以估計。原文出處：高雄食品加工廠驚傳火警 烈焰直竄 移工救火「全身遭燻黑」 更多民視新聞報導高雄也將擁有大巨蛋？陳其邁提出「這構想」 邱議瑩：和我主張一致香港宏福苑火災揭高樓防火漏洞 專家籲導入遠端監控系統白紙革命三週年! 港府災後大力維穩 拘捕異議人士民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025聖誕節活動一覽｜桃園巨型聖誕樹、公館史努比聖誕季、新北耶誕城、台北信義......聖誕樹閃耀登場 時間地點、住宿優惠一次看～
一年中最浪漫的節慶──聖誕節即將到來，無論你想飛出國感受異國節慶氛圍，還是留在台灣體驗滿城閃耀的浪漫光景，這個冬天都值得好好慶祝一下。「揪愛Mei」小編為你精選國內外超人氣的聖誕節限定活動，從香港迪士尼樂園的熱鬧慶典、東京三大聖誕市集的歐風浪漫，再到新北耶誕城、台北信義區的璀璨燈海，今年聖誕節不愁沒地方去！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 1
高雄鳥松姊弟戀殺妻! 疑談離婚情緒失控刺死妻
南部中心／綜合報導高雄鳥松區，一處透天別墅驚傳妻殺妻命案，11月29號晚間，劉男跟妻子哖女，談判離婚分居事宜時，突然情緒失控用剪刀傷害妻子，導致哖女全身多處刺傷，失血過多傷重不治，劉男犯案後一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著，檢方相驗哖女後，劉男聲押獲准。劉男（黃衣）跟妻子哖女，談判離婚分居，劉男用剪刀傷害妻子，導致妻子傷重不治。（圖／民視新聞）救護車緊急趕到現場，高雄市鳥松區，一處透天厝，拉起黃色封鎖線，驚傳殺妻命案。鄰居：「那個有人說好像在打架，打的很嚴重，所以有人報警。」還以為只是夫妻起口角，卻成了行兇導火線，43歲的劉男，跟50歲妻子哖女，談判離婚分居事宜，劉男突然情緒失控，拿起剪刀傷害哖女，哖女弟弟聯繫不上而報警，不料趕到現場，姊姊已經倒在血泊中，傷重不治。鄰居：「開門有看人抬出來，臉是流血啦流很多血，到門口還是有看到CPR，CPR我以為說會救起來還是怎樣，（沒想到這麼嚴重），從來沒有吵架什麼，平常我們都處的很好。」鄰居：「男生有跟我們互動比較多，女生跟我們講話都很溫柔，有啦有一陣子在開過年在訂的，封肉什麼的。」劉男犯案後，一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著。（圖／民視新聞）附近鄰居透露，夫妻倆搬來十多年，劉男曾作過年菜團購，哖女則在外上班，兩人疑似還有一個女兒，案發當天，鄰居都聽到夫妻吵架的聲音，沒想到竟發生憾事，劉男犯案後，一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著。高雄鳥松里長謝唐欽：「那個兇嫌可能跑出來外面，有看到警方在外面，又跑回去屋內，可能才從他後門，從後面的墳墓那邊要跑出去，被警方逮捕。」劉男殺紅了眼，妻子幾乎體無完膚，死因為失血過多，檢方相驗後，劉男聲押獲准，確切的犯案動機，還得等檢警，進一步調查釐清。原文出處：高雄鳥松姊弟戀殺妻！ 疑談離婚情緒失控刺死妻 更多民視新聞報導緬甸華僑傳教士殺妻後到警局自首 桃園地院裁定羈押變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
屏東里港警12天抓44詐騙犯 嫌狼狽跳樓仍被逮
南部中心／洪明生 屏東報導屏東縣警局里港分局11月執行打擊詐欺行動專案，短短12天內就查獲六個詐騙集團共逮捕44名嫌犯，其中在一次攻堅行動中，嫌犯為了躲避查緝，從三樓窗戶爬出，先攀爬到二樓，再直接跳下一樓逃逸，不過最後還是遭警方循線逮捕。詐團成員遇警攻堅，直接攀爬外牆跳樓逃逸。（圖／翻攝照片）警方清晨在一處民宅進行攻堅，不過在裡頭的嫌犯竟然不顧危險，先從三樓窗戶往外爬，接著慢慢從外牆攀爬到二樓，最後直接往下跳，儘管腳看起來是一拐一拐，但還是快步逃離現場。聲源：員警：「哇他真的逃走了。」好不容易破門進入的員警，對於嫌犯為了躲避查緝，冒險跳樓也感到非常驚訝，不過才逃沒多久，這名有四海幫背景的男子，還是遭警方循線逮捕。屏縣警里港分局偵查隊長陳賜明：「不顧生死由三樓陽台攀爬至二樓後，狼狽跳樓訝異的是犯嫌，由三樓跳下竟毫髮無傷。」屏東縣警局里港分局執行打詐專案，短短12天破獲六集團抓44人。（圖／翻攝照片）屏東縣警局里港分局，11月執行打擊詐欺行動專案，短短12天內，就瓦解了六個詐騙集團，逮捕車手、收水、金主等共44人。屏縣警里港分局偵查隊長陳賜明：「同時查扣犯罪相關物證，包括犯罪交通工具5部，行動電話20具及毒品咖啡包200包等，查緝總價近千萬。」詐騙集團橫行，警方全力掃盪，儘管有嫌犯就算跳樓也不要被抓，但警方布下天羅地網，一一上銬逮捕，其中12人已經遭羈押獲准，後續相關單位也要繼續追查詐欺金流以及周邊犯罪連結。原文出處：警攻堅嫌跳樓！ 詐團成員三樓外牆攀爬到一樓逃逸 更多民視新聞報導國1凌晨4車連環撞！ 33歲駕駛亡、9人輕重傷溯源逮藥頭！警逮毒品現行犯破喪屍菸彈分裝場 再起獲空氣槍真有介入協調？遭爆要警方「向聖石金業道歉」 林思銘尷尬回應了民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
三峽男童校門口遭隨機攻擊 連續三次「重擊頭部」｜#鏡新聞
又發生隨機攻擊！這次遭襲擊的竟是國小男童，前天(2日)下午，新北市三峽區一間國小放學期間，竟在街口遭到陌生男子連續三次重擊頭部，導護志工看見後馬上上前關心，男童父親得知後也馬上報警，警方也在昨天(3日)將嫌犯帶回送辦，而男子也被起底是當地社區的頭痛人物。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 1
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 3
新北79歲翁倒臥三溫暖烤箱 大面積燒燙傷送醫不治
新北市 / 綜合報導 新北市林口某社區，昨(3)日晚間8點多1名79歲老翁使用三溫暖設備時，過了許久沒沒出來，妻子請櫃台人員查看才發現老翁倒臥在烤箱內，全身大面積燒燙傷送醫之後仍宣告不治，意外原因還有待警方釐清。不過醫師提醒，泡三溫暖會造成血管收縮，烤箱待太久甚至會熱休克，尤其長者及心血管疾病患者務必適度進行並由他人陪同。救護車鳴笛聲大響，十萬火急趕到社區大樓，因為有住戶在三溫暖內出意外沒了生命跡象危在旦夕，其他住戶說：「有看到救護車，好像是裡面有三溫暖。」救護人員將患者送醫，最後仍不幸宣告不治。事發在新北市林口某社區昨日晚間8點多，1名79歲夏姓老翁使用社區三溫暖設備，過了許久都沒出來，妻子感覺不對勁通報櫃台前往查看，才發現老翁倒臥在烤箱內大面積燒燙傷，送醫之後仍宣導不治。記者蔡銍湣說：「新北林口的社區大樓內設備齊全，包括圖書室，健身房，三溫暖等等，不過這回卻有住戶在裡頭發生意外。」其他住戶說：「我們這棟是最新的，那邊是最早蓋，然後一二三四我們有四棟，這邊是最新的(設備)。」警方研判現場無外力介入，懷疑是老翁疾病發作昏迷，導致在烤箱內高溫待太久，而冬天來臨洗三溫暖確實得多注意，台安醫院心臟內科醫師林謂文說：「烤箱溫度相對都是比較高，比較乾熱的情況下，這時候會加速這個水分的散失，血液會變得更加濃稠，這個所謂的烤箱泡太久，有可能造成所謂的熱休克的現象。」尤其是高齡長者及心血管疾病患者，忽冷忽熱血管收縮血壓也會起伏不定，泡三溫暖或使用烤箱務必適度進行並由他人陪同，避免意外發生。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 2