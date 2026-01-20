FOCASA演出聽到「X～水啦！」 林懷民秒掉淚說心情

林懷民(2排左3)與FACASA團隊合影。(記者陳奕全攝)

〔記者凌美雪／台北報導〕FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》，去年推出便備受歡迎，場場完售，讓重出江湖卻首次執導馬戲的林懷民大感欣慰，今(20)日陪同FOCASA成員宣告2026年的巡演計畫，林懷民開心地聊起為這個作品意外學得的生活經驗，以及因為馬戲演出，讓他遇到這輩子最愛的觀眾。

林懷民(右)與《幾米男孩的100次勇敢》主角江宇平。(記者陳奕全攝)

林懷民透露自己曾經意外成為信用卡盜刷的詐騙受害者，讓眾人大為吃驚。他說，在要去高雄的帳篷之前，他看到信用卡帳單有一筆錢是他沒刷過的，就是被盜刷，他還問人怎麼辦？「我是很笨的人，別人不會的事，我略知一二，別人會的，我通通都不行。」

但現在很懂網購的林懷民說，為了《幾米男孩的100次勇敢》尋找服裝道具時，有許多特別的顏色，比如主角服裝的黃，以及盲女的紅色背帶等，看起來以為很好買到，其實不容易，有人告訴他可以上網購尋找，他才一步步學會，「所以韓國貨有什麼？我開始略略知道一點點。」

還有讓林懷民特別感動的事，即作品在台南首演期間，聽到一個歐吉桑用台語喊出：「X～水啦！」，他竟秒爆淚說，「遇到了我一輩子最愛的觀眾」，就像是從在街上走的普羅大眾，給了一個最好的舞評，「可以看得出來，大家的表演，真的帶給大家快樂。」這跟從前他獲得《紐約時報》等國際媒體的稱讚，完全是不同的心情。

林懷民說，他一直想做一個作品，讓每個人都看得懂，不管大學教授，還是計程車司機，不管是小孩還是大人，每個人都可以參加，可以開心，沒想到竟然在馬戲完成夢想。

