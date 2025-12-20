Focus時尚流行館100份心願禮物募集計畫 邁入第12年

Focus時尚流行館心願禮物募集計畫邁入第十二年，今年為南臺南家扶學子募集百份聖誕禮物，南市副市長葉澤山、社會局長郭乃文出席禮物頒佈會。（記者李嘉祥攝）

台南Focus時尚流行館自2014年起，每年與南台南家扶中心合作「100份心願禮物募集計畫」，號召民眾成為聖誕老人，認領孩子們的聖誕心願，今年邁入第12年，延續長年愛心公益，以「愛是什麼？What is Love？」為主題，20日並舉行心願禮物頒布會，將民眾共同募集的100份聖誕禮物交付給南台南家扶，期望不僅延續傳統，並彰顯愛的多元面向。

南台南家扶中心舞所畏街舞才藝隊、SFC舞團、台南應用科技大學Cosplay同好研習社、永仁高級中學街舞社、嘉南藥理大學熱舞社、長榮高級中學熱音社、音樂服務團、嘉南藥理大學流行音樂創作社、崑山科技大學熱門音樂社等眾多社團於心願禮物頒佈會中熱力演出，結合Cosplay角色扮演、音樂演唱與充滿活力的舞蹈，展現青春魅力與創意能量，也傳遞祝福與溫暖及象徵對孩子們的鼓舞與期許。

此次活動邀請日本知名插畫IP「胡子碰碰OHIGE no PON」擔任「2025心願大使」，從繪本走進現實世界，呼應心願募集計畫的核心價值：照亮他人，也點亮心中的愛與希望，另還有作者金澤信老師驚喜「現聲」環節，傳達「善心 × 愛 × 希望」精神力量；南市副市長葉澤山、社會局長郭乃文均出席支持。

Focus 時尚流行館表示，每份心願背後都是需要幫助的小小聲音。舉辦心願禮物募集計畫初衷是希望喚起社會關懷力量，廣邀民眾以自身能力參與公益，透過持續行動傳遞正向影響，自11月初起，善心民眾陸續認領捐贈禮物，內容涵蓋布鞋、外套、書包等孩子日常所需，滿載溫暖心意。透過實現聖誕心願的行動，不僅傳遞愛，也為新的一年播下希望與祝福；今年也邀請胡子碰碰擔任心願大使，結合學生精彩演出，不僅增添活動趣味，也讓每份心願的實現更具象徵意義與溫暖力量，希望每份禮物都能讓愛跨越距離，溫暖每一顆心。