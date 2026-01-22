隨著Google正式推出Gemini 3模型，以AI輔助程式開發的議題再次成為焦點。在稍早舉辦的線上活動中，Google開發者生態系亞太區負責人Sami Kizilbash與Google AI Studio及Gemini API產品負責人Logan Kilpatrick深入探討了近期興起的「Vibe Coding」 (氛圍編碼)發展趨勢。

聚焦「Vibe Coding」開發體驗，Google Gemini 3如何降低程式編碼門檻？

什麼是「Vibe Coding」？

所謂「Vibe Coding」，意指開發者不再需要逐行撰寫繁瑣的程式碼，而是透過自然語言 (Natural Language)描述想法、功能與介面「氛圍」，讓AI協助生成可運作的應用程式。Logan Kilpatrick在訪談中表示，Gemini 3讓這種開發體驗從「嘗試」走向更「實用」階段。

例如使用者可以透過Gemini直接描述希望打造應用程式，並且由Gemini依照描述產生相關編碼內容，或是藉由Gemini AI Studio以更多資源打造服務，甚至YouTube先前也推出以Gemini 3模型運作的Playables Builder功能，讓創作者動口就能零編碼形式創作遊戲。

Gemini 3：讓開發者「更有野心」

Logan Kilpatrick指出，過去使用舊模型進行開發時，開發者往往需要小心翼翼，因為一旦指令過於複雜，模型生成的程式碼容易「崩潰」，或是陷入邏輯混亂情況。但在導入Gemini 3之後，最大的改變在於模型的推理能力與速度大幅提升。

「我現在必須提醒自己要『更有野心』 (be more ambitious)」，Logan Kilpatrick表示，Gemini 3能夠理解更長、更複雜的上下文需求。在相關示範中，Logan Kilpatrick展示在他本人並不懂樂理情況下，如何利用Google AI Studio在幾分鐘內快速生成一個具備視覺化和弦功能的「樂理教學App」，以及一個支援多用戶協作的「多人繪圖畫布」，這在過去需要耗費大量時間處理後端WebSocket連線與同步問題，現在卻能透過自然語言指令快速構建原型。

由於Vibe Coding主要操作方式，就是透過自然語言與AI持續對話，並且由AI協助將想法轉化成實際程式編碼，Logan Kilpatrick認為能大幅降低過往編碼工作難度，並且吸引更多人以此創造應用服務，而非僅能由具備專業編碼知識的技術人才構思內容。

跨越語言藩籬：用母語也能寫Code

針對亞太區開發者關心的語言支援問題，Logan Kilpatrick則強調Google的模型是以全球化形式訓練，因此Gemini 3在多語言理解上表現優異，意味無論是使用越南文、中文或是其他語言，開發者都能以自己最熟悉的母語描述需求，實現「用母語寫程式」的Vibe Coding體驗，這將大幅降低非英語系國家入門程式開發的門檻。

Vibe Coding的現實與挑戰：從2D小品到3A遊戲作品的距離

雖然Vibe Coding大幅降低開發門檻，但筆者也提問關於STEM教育與未來人才發展的影響，以及現階段技術的極限。

Logan Kilpatrick坦言，雖然AI能讓更多人成為「開發者」，但「除錯」 (Debugging)與「安全性」仍是關鍵挑戰。當AI生成的程式碼出現微小錯誤時，可能會讓新手陷入「Prompt Loop」 (提示詞迴圈)的惡夢。此外，針對安全性與隱私，Google目前在AI Studio中導入了更聰明的Agent Harness 機制，防止AI在修改程式碼時意外覆蓋掉重要邏輯或產生注入漏洞，但開發者仍需具備一定的資安意識，意味如果要打造更進階、更複雜，或是需要結構更謹慎的應用服務，使用者依然需要具備一定程度以上的程式開發技能與知識。

因此，Logan Kilpatrick並不認為Vibe Coding成為市場趨勢之後，將會影響現有程式編碼工作產業，反而更容易協助教育單位、學習機構推動程式編碼知識普及化，甚至協助強化學校的STEM教學內容。

至於許多人好奇「能不能用Vibe Coding方式做出一款3A級遊戲大作」？Logan Kilpatrick則持保留態度。他表示，現階段的Gemini 3非常適合製作獨立遊戲(Indie Games)、簡單的2D遊戲或是快速原型開發 (Prototyping)，但3A級別遊戲涉及複雜圖形渲染工作流程、極致的執行效能優化，以及背後龐大的資產管理，以目前的Vibe Coding技術顯然仍有不足，但也期待未來隨著AI技術發展，或許會有不同發展可能性。

分析觀點

從Gemini 3的表現來看，Google確實正在改變程式開發的定義。未來的工程師可能不再只是單純的「碼農」，而是更像「產品經理」或「架構師」，重點在於如何精準地向AI傳達設計需求，並且由AI協助開發，並且進行後續細部調整、除錯。

如同Logan Kilpatrick所述，Vibe Coding並非要取代專業開發者，而是消除「面對空白編輯器」的恐懼。

對於資深開發者而言，它能快速處理掉繁瑣的程式碼「打樣」，進而有更多時間、人力投入創意構思、細節處理等；對於新手而言，則是能協助實現創意的加速器。雖然目前在 3A 遊戲製作或極高安全需求的系統上仍有其限制，但隨著模型迭代速度加快，這條界線勢必會越來越模糊。

