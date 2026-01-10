在先前有不少傳聞指稱realme將結束中國業務消息後，稍早則是確認將以子品牌形式回歸OPPO體系，並且由realme執行長李炳忠負責相關業務，而台灣方面也確認內部完成相關整併調整。

繼OnePlus之後，realme同樣以子品牌形式回歸OPPO體系

在此之前，一加 (OnePlus)早已回歸OPPO體系，而此次在realme同樣回歸OPPO體系情況下，兩個品牌將會鎖定不同市場用戶族群，並且各自以子品牌形式在OPPO主品牌底下運作，分別聚焦性能市場 (一加)與性價比 (realme)市場，而OPPO品牌則維持聚焦高階影像市場需求。

至於回歸OPPO品牌體系之後，realme執行長李炳忠將負責統籌管理realme與一加兩個子品牌。至於realme品牌產品，在中國境內市場將與OPPO實體通路銜接銷售資源，其中包含客戶服務，以及相關產品維修資源，藉此改善過往realme售後服務據點較少問題，而海外市場如台灣則會維持現狀，暫時不受影響。

而此次宣布回歸OPPO體系，顯然是與近年手機市場競爭更為激烈，同時成長空間相對減少許多有關，因此選擇回歸OPPO體系、將相關資源整併，將有利於手機市場發展，同時也能減少產品發展資源分散。

不過，市場看法也對於realme回歸OPPO體系提出質疑，認為不同品牌定位可能出現產品重疊，甚至會有產品設計理念衝突情況，因此預期接下來將會有更多產品線整併、重組，另外更預期會有資源重新分配難題出現。但也有看法認為realme回歸OPPO體系，將能藉由OPPO銷售管道等資源佈局更多市場，進而強化國際市場發展機會。

以整體來看，在手機市場目前發展充滿各種挑戰的情況來看，realme選擇回歸OPPO體系，雖然可能面臨組織、產品重整挑戰，但預期能有更多資源爭取更多成長空間。

