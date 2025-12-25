繼歐盟透過數位市場法 (DMA)強迫iOS平台「開放」後，巴西也取得了重大勝利。巴西經濟保衛行政委員會 (CADE) 稍早公布新聞稿證實，已批准一項與蘋果達成的和解協議，蘋果承諾將在巴西境內改變App Store的運作模式，包含允許第三方應用商店進駐，以及開放外部支付選項。

繼歐盟後又一城！巴西政府逼蘋果開放第三方軟體市集與支付，但各式「蘋果稅」依然健在

歷時兩年的調查終結：蘋果承諾「開大門」

這起案件始於2022 年，CADE針對蘋果是否透過限制App分發與支付手段來壟斷市場展開調查。而在最新的和解協議中，蘋果必須在105天內 落實以下變革：

• 允許第三方應用商店：iOS用戶將能下載、安裝非App Store的軟體市集。

• 開放外部支付連結：開發者可以在App內提供連結，引導用戶去外部網頁付費。

• 第三方支付併行：開發者可以在App內直接串接第三方支付，但必須與蘋果的應用內購買 (IAP) 選項「並列顯示」。

此外，CADE特別規定，雖然蘋果可以對側載或第三方支付跳出安全警示，但這些訊息必須是「中立、客觀且有限度」的，不能像以前那樣用嚇人的警語或繁瑣的步驟來勸退用戶。

羊毛出在羊身上？複雜的「新費用架構」

雖然開放了競爭，但 Apple 顯然沒打算放棄獲利。根據巴西科技媒體Tecnoblog取得的細節，新的收費結構依然保證蘋果的收入：

• App Store標準抽成：維持10%或25% (視開發者規模與訂閱項目而定)。

• 使用蘋果支付系統：若在App Store下載且使用蘋果支付金流，開發者需額外支付5%交易費。

• 外連導購費：如果App內包含一個「可點擊」的按鈕或連結導向外部付款，蘋果仍要抽取15的費用。

• 純文字免抽：唯有當開發者只用「靜態純文字」告知用戶去外面買，並且不提供任何連結或按鈕時，蘋果才不會收費。

• 核心技術費：針對第三方應用商店，蘋果將收取5%的核心技術佣金 (Core Technology Commission)。

分析觀點：全球圍剿下的「有償開放」

筆者認為，巴西的這項協議幾乎是複製了蘋果在歐盟與美國部分讓步的模式。

從表面上看，蘋果輸了，必須開放第三方商店與支付。但從細則來看，蘋果依然透過精算的費率結構 (如15%的導購費、5%的核心技術費)，確保即便開發者繞過了App Store，還是得繳「過路費」。這也顯示出，蘋果現在的策略已經從「死守封閉」，轉向「有償開放」——要自由可以，但該給蘋果平台維護費一分都不能少。

隨著巴西加入戰局，加上日本、韓國與美國本土的訴訟壓力，2026年恐怕會是iOS生態系面臨最大變革的一年。對於開發者來說，雖然選擇變多了，但面對如此複雜的費率計算，到底能不能真的省到錢，恐怕還得精打細算一番。

