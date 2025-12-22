隨著近期蘋果首款折疊設計的iPhone設計規格傳聞出現，三星顯然也準備做出因應調整，計畫推出名為「Galaxy Z Wide Fold」的全新折疊手機，其中將使內螢幕調整為4:3顯示比例的7.6吋規格，對比過往推出的Galaxy Z Fold系列機種採用6:5或接近1:1左右顯示比例，新機採用的內螢幕設計將會變得較寬。

蘋果折疊手機具體設計曝光後，傳三星明年將推出採4:3寬螢幕設計的「Galaxy Z Wide Fold」

南韓ETnews相關報導指稱，三星計畫在2026年秋季推出一款名稱為「Galaxy Z Wide Fold」 (暫定)的全新折疊手機，並且將與明年度預計推出的Galaxy Z Fold8與Galaxy Z Flip8一同亮相，差別在於採用較寬的內螢幕設計，尺寸預期為以4:3顯示比例設計的7.6吋。

而這樣的設計，恰好與近期傳聞蘋果即將推出的首款折疊設計iPhone，其內螢幕約為7.58吋、採4:3顯示比例設計相仿，同時也能改善過往採用顯示比例在播放影片時，會有明顯上下黑邊情形，另外也預期能提供更貼近一般直立手機的操作手感。

類似設計，包含OPPO先前推出的Find N系列折疊手機也是採用「矮胖」的護照比例設計，而Google的第一款折疊手機Pixel Fold也是採用類似的寬幅設計，之後才在後續機種稍微讓螢幕寬幅縮減一些，但依然維持相對較寬的設計。

反觀三星，則是從第一款Galaxy Fold，到近期的Galaxy Z Fold7持續維持較為瘦長機身設計，雖然標榜方便單手持握操作，但也因為相對較窄螢幕寬幅設計，使得使用者透過外螢幕操作手機功能時，會略顯卡手，同時也會導致App顯示比例顯得怪異。

雙旗艦策略

從目前消息來看，三星接下來採用策略，顯然計畫在既有準備推出的Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8之外，額外推出採寬螢幕設計的Galaxy Z Wide Fold，甚至會比蘋果搶先一步進入市場，藉此與蘋果即將推出的折疊款iPhone競爭，但同時也會透過Galaxy Z Fold8吸引既有消費族群。

不過，這樣的策略是否意味Galaxy Z Wide Fold將會成為三星日後主力銷售機種設計，可能還是要看三星這款傳聞將推出的折疊手機具體銷售表現，否則可能會像今年額外推出的Galaxy S25 Edge，或許會因為實際銷量表現不佳，進而取消後續推出更新機種的規劃。

分析觀點：寬螢幕才是折疊手機的「甜蜜點」？

筆者認為，三星若真推出4:3顯示比例的Galaxy Z Wide Fold，與其說是創新，不如說是「從善如流」。

過去幾年，OPPO Find N系列與Google Pixel Fold的使用者反饋已經證明了一件事：折疊手機有70%的時間是在折疊狀態下使用。因此，外螢幕是否好用、是否接近一般手機的寬度，明顯決定這款折疊手機在「日常模式」下的實用性。

三星長期堅持的修長比例雖然好握，但在操作上確實存在侷限。若Galaxy Z Wide Fold能結合OPPO的折疊手機寬幅設計與蘋果採用的4:3顯示比例內螢幕設計優勢，或許能解決目前Galaxy Z Fold系列「外螢幕太窄、內螢幕太方」的尷尬處境。

