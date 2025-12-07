FOMC利率會議本週登場！法人：台股逼近前高 量縮觀望情緒增
【記者呂承哲／台北報導】台股上週在電子權值帶動下延續反彈，指數逼近28000點，但量能持續萎縮、技術指標偏高，市場觀望情緒升溫。展望下週，永豐投顧指出，在FOMC會議前後市場多空交鋒下，台股區間估落在 27000～28500點。
加權指數單週上漲354.41點、漲幅1.28%，收在27980.89點，五日均量降至4558億元，呈現典型價漲量縮。上櫃指數反而小跌0.62%至260.65點，主流焦點仍在大型電子族群。永豐投顧分析，市場對AI修正的擔憂已逐步鈍化，但連日縮量使短線技術指標已到高檔，投資人多採觀望態度。
國際方面，美股關注FOMC降息節奏，由於美政府關門導致資料缺失，但官員談話趨向樂觀，市場押注降息循環延續。科技板塊則因Google新模型與自研晶片表現亮眼而受到激勵，即使Nvidia走勢偏弱，費半仍有明顯漲幅。
類股表現上，電子權值股光環稍降，使傳產成為亮點。塑膠類股大漲4.0%，由南亞強攻7.5%領軍；金融類股漲2.8%，受年底作帳推動，國泰金連三紅、周漲7.0%。電子族群則在機器人、AI零組件題材支撐下回彈，其中電腦及周邊類漲2.0%，昆盈大漲14.5%、英業達漲8.0%；PCB材料需求受AI升級帶動，欣興大漲15.3%、晟鈦更飆出23.8%。
資金面方面，集中市場三大法人合計買超739.89億元，外資大幅買超526.65億元，投信、自營商同步加碼；融資增加56.44億元、融券小幅回補，顯示法人與散戶均偏向積極。上櫃市場則呈現法人全面賣超，但融資仍增加逾21億元，散戶操作意願不減。
展望本週，永豐投顧認為FOMC會議將主導市場節奏。隨市場普遍認為降息循環將持續，資金環境有利風險資產。然而台股位處前波高檔，加上量能不振，解套賣壓可能浮現，建議投資人不急著追高，可觀察多空拉鋸後再布局。
產業趨勢上，市場對Google TPU效能驚豔，認為此舉打破過去Nvidia在AI訓練晶片的壟斷地位。永豐投顧指出，雖然 ASIC 的應用場景較窄，但因具高效能與低成本優勢，可見AI產業仍未定型，未來仍有多元競爭者與架構持續出線。
永豐投顧強調，AI是長線主流，震盪終將回歸基本面。短線傳產與金融輪動可能與年底作帳氣氛相關，可小幅參與，但核心仍以AI供應鏈為主。指數短線在前高附近震盪難免，區間預估落在 27000～28500點，建議拉回續佈局主流題材。
