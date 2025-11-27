■FONDA 香氛診療室｜脈輪遇見香氣，開啟減藥生活
圖、文／理善生活教育學苑
香氣從來不只是好聞，在FONDA芳療師的世界裡，植物是醫師，氣味是藥方。
多年前的她，曾長期與自律神經失調共處。焦慮、失眠，讓生活失去秩序，也讓她逐漸與身體疏遠。直到朋友引領她走進芳香療法的世界，氣味成了她與自己重新連結的橋樑。
在與植物分子相遇的過程中，精油不只是緩解了身體的不適，更重新「聽見身體發出的聲音」。她深深體悟到——芳香療法，不只是氣味的美學，而是一門可被實踐的「生活修復術」，讓植物的能量透過一呼一吸，重新校準身體的節奏，讓身心再次合拍。
如今，她持續推動「芳療生活化」，走進學校、社區與醫療現場，
並與台大醫院金山分院攜手開設芳香療法課程，讓香氣不只療癒個人，更溫柔地滲入社會的每一個角落。
氣味的科學：當芳香成為療法
植物萃取而成的精油，蘊含上百種天然芳香分子。這些分子經由嗅覺進入大腦，刺激邊緣系統、調節情緒與神經，進而影響內分泌與免疫功能。薰衣草、甜橙、岩蘭草等精油的鎮靜作用已被醫學實驗證實能減輕焦慮、改善睡眠、降低藥物依賴。這不是神祕主義，而是氣味與神經科學的交會。
FONDA芳療師總以生活的小事為起點，從睡前放鬆、皮膚保養，到如何用香氣安撫情緒。她用貼近日常的語言，讓芳療不再抽象，讓精油成為生活裡可被實踐的照護工具。
芳療的力量，在於協同作用。它不是取代醫學，而是讓醫學更柔軟，喚醒身體原有的自癒力。多年來，她看見不只學員，包含自己，皆透過芳療練習減少藥物依賴，從焦慮與失眠的黑夜中，重新找回呼吸的節奏。
七堂課，為生活調香
為了讓芳療真正走進生活，她於理善生活教育學苑設計了「香氛診療室」系列課程，從防蚊噴霧、防曬美白，到私密保養與個人香水，七堂課像七次深呼吸，讓香氣成為生活裡的療癒練習。她的課不只停在教室，也延伸至醫院、學校與社區。母親節時，她與學苑共同策劃「永生花擴香石」公益活動，邀請母親與孩子一同創作，讓花與香氣取代語言，讓愛有了氣味。
她相信，療癒若不回到生活裡，就失去了意義。面對現代人的過度消耗與環境壓力，「減藥、減速、減壓」不只是口號，而是一場回歸自然與身體平衡的修復。唯有重新連結感官，身體才會記起它本來的節奏。
於是，半年，七堂課，為生活調香。七堂課走完，所有的感官都被柔軟地打開。而十二月的最後一課，則是整個旅程的靈魂回家。
為自己留一瓶香氣的時間
在能量醫學與心理芳療的觀點裡，「脈輪」象徵身體的七個能量中心，從海底輪的穩定，到心輪的寬恕、頂輪的覺知，每一個脈輪都牽引著我們的情緒與生命節奏。當能量流動受阻，情緒會滯留；而當它再次通暢，身體也會回到自然的呼吸。
FONDA芳療師將這樣的理論轉化為可被體驗的練習。她以七大脈輪為靈感，設計了《脈輪平衡噴霧》課程，帶領學員以氣味與身體重新對話。有人選擇雪松，讓腳步重新落地；有人挑玫瑰，學會再次打開胸口；也有人被薰衣草吸引，只想讓呼吸變得柔軟。
「當你選擇一種香氣，就是在回應身體當下的需求。」
滴入、混合、聞香，每一個動作都像在傾聽。當香氣被封入瓶中，那像是一場生活重新被整理的儀式。
氣味的微觀力量不容小覷。它無形卻真實，能悄悄改變身體的頻率，在不言之間完成療癒，
讓人再次記起身體原本就懂得自我修復。
我們盼望，每位參與的學員手中那瓶噴霧，不只是香氣的載體，而是一種練習的記號：提醒自己，在每一次呼吸裡，都仍能選擇更柔軟的方式活著。在這個年末，邀你一起走進香氣，讓香氣回到生活，也讓生活，重新有氣味。
12月｜香氛診療室：脈輪平衡噴霧
用一瓶香氣，連結身體的七個能量中心。
親手調製一瓶專屬於你當下狀態的能量噴霧。
日期｜ 2025 / 12 / 19（五）
時間｜ 19:00 – 20:40（課後影片可回看 1 個月）
地點｜ 理善生活教育學苑
台北市中正區青島東路 7 號 4 樓之 3（近捷運善導寺站 2 號出口）
實作完成可帶回：香氛療癒包（香氛作品： 脈輪平衡噴霧30ml × 氣味體驗紀錄 × 自我療癒）＋ 課程講義 1 份
更多資訊：https://www.lishanlife.com.tw/Web/Product_List_22New?sch=FONDA
香氛診療室頻道：https://youtube.com/playlist?list=PLM3yEG-5wlGaeHthEAK3pUpMR_-BQ9UxX&si=ifdeLOUAJUIKLDZT
