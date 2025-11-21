Food Aid Amid U.S. Government Shutdown
Tzu Chi distributed food to help residents affected by the prolonged U.S. government shutdown.
更多 大愛新聞 報導：
守護大地的園丁 12位環保志工受證
岡山志業園區 昆蟲教學體會敬天愛地
