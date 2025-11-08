Foodpanda未替外送員投保遭罰 法院認台南市府條例「牴觸中央」 30萬免罰
外送平台富胖達（Foodpanda）因未替外送員投保強制汽車責任險與機車第三人責任險，遭台南市政府勞工局開罰30萬元。富胖達不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院地方庭認定台南市自治條例牴觸中央法令，判決撤銷處分。台南市府上訴後，高雄高等行政法院高等庭日前駁回上訴，全案定讞。
台南市勞工局於2024年8月間，認定富胖達未替外送員投保強制汽車險與機車第三人責任險，依據《台南市外送平台勞動權益保障自治條例》，開出3張各10萬元罰單。富胖達不服，提起行政訴訟。
台南市府上訴時主張，該自治條例經市議會通過並報行政院核定，並未牴觸憲法。市府認為，要求業者為外送員投保，是為確保勞工職災權益與職業安全衛生，屬地方制度法中自治事項範疇。
但高雄高等行政法院高等庭認為，保險相關法規依憲法規定屬中央立法並執行事項，地方政府不得逕行制定。台南市訂定的自治條例未經中央授權，已違反憲法法律保留原則，判決市府敗訴並定讞。
