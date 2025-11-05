foodpanda綁全支付遭盜刷8萬 消費者控3業者互推責任

有民眾昨（4）日在社群發文指出，自己在外送平台foodpanda上授權使用全支付付款，並綁定以玉山銀行網路帳戶扣款，3日晚間手機卻一連跳出20幾筆foodpanda全支付扣款通知，總金額超過新台幣8萬元。

該名投訴民眾指出，由於款項已被從帳戶扣除，因此玉山銀行宣稱無法追回；遭盜的Foodpanda帳號原本雖有綁定年度會員，但盜用帳號者已把所有資料都刪除，因此foodpanda客服也稱查無任何交易紀錄，僅表示將於5至7天後再與他聯繫。

該民眾強調，自己事前未點擊任何可疑連結，或是接到詐騙電話，但事發後全支付、銀行與foodpanda三方均互相推卸責任，目前僅能報警備案。

除了該起盜刷事件外，也有其他民眾反映，收到以「全支付App系統更新」為名的詐騙郵件，自己點擊內文中的連結並輸入全支付相關個資後，就接到全支付客服來電告知在日本被盜刷2萬多元。

對於接連發生疑似盜刷與詐團冒名事件，全支付官方在3日發出聲明，呼籲民眾如發現異常交易或疑似冒用情形，可立即聯繫發卡銀行或全支付客服協助處理。全支付也重申，其官方郵件地址均為「@pxpayplus.com」，且不會以不明郵件、電話或簡訊等方式，要求使用者點擊不明連結或更新帳號。

全支付表示，近期詐騙集團常冒名各大品牌或金融機構，以「官方活動」、「限時優惠」、「帳號異常通知」等假訊息誘導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料並盜刷，呼籲民眾若有疑慮，可撥打165反詐騙專線或洽全支付客服查證。