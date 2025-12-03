foodpanda 首次打造絕美粉紅耶誕節！新北 x 台中必去打卡點全攻略 胖胖達應援手燈、pandapro 限定 710 元交通金及千元耶誕禮包一次拿
【2025 年 12 月 2 日，台北訊】隨著歲末將至，全台城市陸續換上耶誕燈飾，街道與廣場被冬日光影點亮，濃厚的耶誕氛圍正式登場。今年冬天 foodpanda 首度以「粉色耶誕」為主題，由最療癒的胖胖達領軍，於新北歡樂耶誕城與台中審計新村打造沉浸式節慶體驗，讓 foodpanda 陪伴所有大小朋友度過最暖心的溫馨耶誕！
foodpanda 粉紅耶誕首次登場！胖胖達打卡點 × 限量應援手燈一次看
foodpanda 今年首次在新北歡樂耶誕城打造大型打卡點，胖胖達以耶誕麋鹿造型與民眾一起迎接亮燈時刻，即日起至 12 月底，雙城也將限時推出不同好禮，新北耶誕城將於 12 月 13 日、12 月 14 日「巨星耶誕演唱會」現場同步推出胖胖達限量應援手燈 ，再加碼 pandapro 年費半價折價券 ，讓民眾輕鬆與喜愛的藝人們同歡，更能將美食氛圍帶回家中！
新北歡樂耶誕城 foodpanda 限定好禮：
● 胖胖達限量應援手燈
● pandapro 年費半價折價券
而台中審計耶誕村則以「HOHOHO 呷～ foodpanda 耶誕美食村 」主題打造沉浸式美食耶誕村，從 4 米高的夢幻粉色耶誕樹、薑餅屋彩繪牆面到粉紅燈串長廊，呈現最甜蜜的節慶場景！另外，於 12 月 20 日、12 月21 日、12 月 24 日、12 月 25 日 ，審計耶誕村現場也將下起冬季最夢幻的雪花，更加碼祭出限量 pandapro 年費方案 5 折優惠，使用折價券「HOHOHO」 現場完成訂閱或續約，即可領取價值 1,500 元限定耶誕禮包，包含耶誕老杯杯（含熱紅酒）、拍照凸面神鏡、愛喜C 維生素C 口嚼錠、foodpanda 隨機周邊等，數量有限、兌完為止！
台中審計耶誕村 pandapro 限定耶誕禮包：
● 耶誕老杯杯（含熱紅酒）
● 拍照凸面神鏡
● 愛喜C 維生素C 200 mg 口嚼錠（10錠）
● foodpanda 隨機周邊
除此之外，LINE GO 為迎接耶誕節慶，更加碼祭出 710 元交通金，加入 pandapro 即可輕鬆領取，讓民眾溫馨同歡、輕鬆到家！
整個 12 月 foodpanda 優惠不間斷，除了大小朋友，毛孩們也要一起歡樂過耶誕！為寵愛毛孩，指定用戶於寵物公園、東森寵物、貓狗大棧消費滿 799 元即享 79 折，最高可折抵 200 元，讓家長輕鬆為毛孩準備耶誕禮物、盡享團聚溫馨氛圍！
12 月 foodpanda 優惠碼懶人包
【LINE GO 交通優惠】
1. 12 月 1 日至 12 月 31 日，pandapro 可領取 LINE GO 優惠券：
● 30 元計程車乘車金（共 2 張），優惠券可領取效期12 月 1 日至 12 月 31 日，領取後可使用效期為 7 天
● 8 折 計程車優惠券，最高折抵 50 元（共 2 張，限定 18:00-23:59 使用）優惠券可領取效期 12 月 1 日至 12 月 31 日，領取後可使用效期為 7 天
● 200 元機場接送，優惠券可領取效期 12 月 1 日至 12 月 31 日，領取後可使用效期為 90天
● 150 元共享租車，優惠券可領取效期 12 月 1 日至 12 月 31 日，領取後可使用效期為 60天
● 200 元門市租車，優惠券可領取效期 12 月 1 日至 12 月 31 日，領取後可使用效期為 60天
如有兌換及使用問題，請至 LINE GO 官方帳號內「設定 / 客服 ＞ 前往客服中心」選擇您需要的協助項目並填寫相關細節，將有專人協助確認。每張票券需綁定線上支付，每次限用 1 張，逾期失效，數量有限兌完為止。
【pandapro】
1. 12 月 5 日至 12 月 16 日，pandapro 於美食外送下訂迷客夏【PRO 專屬聖誕指定專區】訂購指定品項滿 1 元輸入優惠碼【聖誕喝迷客夏】享 5 折優惠，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。
2. 指定餐廳滿 299 元輸入優惠碼【聖誕叫外送】享 85 折優惠，最高可折抵 45 元，優惠有效至 1 月 2 日，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。
3. 12 月 1 日至 1 月 2 日，pandapro 下訂美食外送，指定餐廳滿 299 元輸入優惠碼【聖誕叫外送】享 85 折優惠，最高可折抵 45 元，優惠有效至 1 月 2 日，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。
4. 12 月 22 日至 1 月 2 日， pandapro 每週一至週五訂購全聯福利中心滿 1299 元輸入優惠碼【聖誕叫生鮮】享 92 折，最高可折抵 110 元，每人限用 1 次，優惠有效至 1 月 2 日，數量有限兌完為止。
5. 12 月 22 日至 1 月 2 日，pandapro 每週一至週五訂購生鮮雜貨指定店家滿 899 元輸入優惠碼【聖誕叫生鮮】享 86 折，最高可折抵 130 元，每人限用 1 次，優惠有效至 1 月 2 日，數量有限兌完為止。
6. 12 月 22 日至 1 月 2 日，pandapro 每週一至週五訂購生鮮雜貨指定店家滿 499 元輸入優惠碼【聖誕叫生鮮】享 86 折，最高可折抵 100 元，每人限用 1 次，優惠有效至 1 月 2 日，數量有限兌完為止。
【美食外送】
1. 12 月 1 日至 12 月 30 日，美食外送下訂指定餐廳滿 280 元輸入優惠碼【天天爽】享 65 折優惠，最高可折抵 100 元，優惠有效至 2025 年 12 月 30 日，數量有限兌完為止。
2. 12 月 1 日至 12 月 30 日，美食外送下訂指定餐廳滿 320 元輸入優惠碼【天天爽】享 65 折優惠，最高可折抵 120 元，優惠有效至 2025 年 12 月 30 日，數量有限兌完為止。
3. 12 月 1 日至 12 月 30 日，美食外送下訂指定餐廳滿 400 元輸入優惠碼【天天爽】享 65 折優惠，最高可折抵 140 元，優惠有效至 2025 年 12 月 30 日，數量有限兌完為止。
4. 11 月 14 日至 12 月 28 日，美食外送下訂摩斯漢堡聖誕專區商品，輸入優惠碼【聖誕堡堡】享 65 折優惠，每人不限次數，優惠碼有效至 12 月 28 日，部分門市不適用。
5. 12 月 1 日至 1 月 2 日，美食外送下訂指定餐廳滿 299 元輸入優惠碼【聖誕叫外送】享 9 折優惠，最高可折抵 30 元，優惠有效至 1 月 2 日，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。
6. 12 月 10 日至 12 月 31 日，美食外送下訂麥當勞大薯享買二送一優惠，部分門市不適用，優惠期間為 12 月 10 日至 12 月 31 日，實際活動詳情以 app 與官網為主。
7. 12 月 2 日至 12 月 15 日，美食外送下訂星巴克指定品項（太妃核果風味那堤、特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤、可可瑪奇朵）享第二杯半價，優惠期間為 12 月 2 日至 12 月 15 日，部分門市不適用。
8. 12 月 16 日至 12 月 25 日，美食外送下訂星巴克指定品項（薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、焦糖奶香星享那堤）享第二杯半價，優惠期間為 12 月 16 日至 12 月 25 日，部分門市不適用。
9. 12 月 1 日至 12 月 31 日，每週二美食外送下訂星巴克指定專區滿額輸入優惠碼【週二星享日】享現折 70 元，優惠碼有效至 12 月 31 日，部分門市不適用。
10. 12 月 2 日、 12 月 16 日，美食外送下訂星巴克「特大杯冰那堤、特大杯巧克力可可碎片星冰樂」享第二杯 5 折，部分門市不適用。
11. 12 月 9 日、 12 月 23 日，美食外送下訂星巴克「特大杯冰／熱美式、特大杯冰那堤」享第二杯 5 折，部分門市不適用。
【生鮮雜貨】
1. 12 月 1 日至 12 月 21 日，週一至週五，指定用戶訂購全家便利商店滿 299 元輸入優惠碼【平日享七九】享 79 折，最高折抵 70 元，每人可使用 1 次，數量有限兌完為止。
2. 12 月 1 日至 12 月 21 日，週一至週五，指定用戶訂購小北百貨滿 459 元輸入優惠碼【平日享七九】享 79 折，最高折抵 150 元，每人可使用 2 次，數量有限兌完為止。
3. 12 月 1 日至 12 月 21 日，週一至週五，指定用戶訂購美廉社滿 499 元輸入優惠碼【平日享七九】享 79 折，最高折抵 150 元，每人可使用 1 次，數量有限兌完為止。
4. 12 月 1 日至 12 月 21 日，週一至週五，指定用戶訂購統一超商滿 319 元輸入優惠碼【平日享七九】享 79 折，最高折抵 80 元，每人可使用 2 次，數量有限兌完為止。
5. 12 月 1 日至 12 月 21 日，週一至週五，指定用戶訂購大全聯滿 899 元輸入優惠碼【平日享七九】享 79 折，最高折抵 200 元，每人可使用 1 次，數量有限兌完為止。
6. 12 月 1 日至 12 月 21 日，週一至週五，指定用戶訂購屈臣氏滿 799 元輸入優惠碼【平日享七九】享 79 折，最高折抵 180 元，每人可使用 1 次，數量有限兌完為止。
7. 12 月 1 日至 12 月 21 日，週一至週五, 指定用戶訂購康是美滿 699 元輸入優惠碼【平日享七九】享 79 折，最高折抵 170 元，每人可使用 1 次，數量有限兌完為止。
8. 12 月 1 日至 12 月 21 日，週一至週五，指定用戶訂購燦坤 3C 滿 899 元輸入優惠碼【平日享七九】享 79 折，最高折抵 200 元，每人可使用 1 次，數量有限兌完為止。
9. 12 月 1 日至 12 月 21 日，週一至週五，指定用戶訂購楓康超市滿 499 元輸入優惠碼【平日享七九】享 79 折，最高折抵 150 元，每人可使用 1 次，數量有限兌完為止。
10. 12 月 1 日至 12 月 31 日，指定用戶訂購寵物公園滿 799 元輸入優惠碼【聖誕毛起來】享 79 折，最高可折抵 200 元，每人限用 1 次，優惠有效至 12 月 31 日，數量有限兌完為止。
11. 12 月 1 日至 12 月 31 日，指定用戶訂購東森寵物滿 799 元輸入優惠碼【聖誕毛起來】享 79 折，最高可折抵 200 元，每人限用 1 次，優惠有效至 12 月 31 日，數量有限兌完為止。
12. 12 月 1 日至 12 月 31 日，指定用戶訂購貓狗大棧滿 799 元輸入優惠碼【聖誕毛起來】享 79 折，最高可折抵 200 元，每人限用 1 次，優惠有效至 12 月 31 日，數量有限兌完為止。
13. 12 月指定週六（12 月 6 日、12 月 13 日、12 月 20 日、12 月 27 日），指定用戶訂購生鮮雜貨－全聯福利中心滿 849 元輸入優惠碼【週六買全聯】享 9 折，最高可折抵 100 元，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。
14. 12 月指定週日（12 月 7 日、12 月 14 日、12 月 21 日、12 月 28 日），指定用戶訂購生鮮雜貨－全聯福利中心滿 699 元輸入優惠碼【週日買全聯】享 10% 胖達幣回饋，最高回饋 100 胖達幣，每人限用 2 次，數量有限兌完為止。
15. 12 月指定週日（12 月 7 日、12 月 14 日、12 月 21 日、12 月 28 日），指定用戶訂購生鮮雜貨－全聯福利中心滿 399 元輸入優惠碼【週日買全聯】享 8% 胖達幣回饋，最高回饋 100 胖達幣，每人限用 2 次，數量有限兌完為止。
【外帶自取】
1. 12 月 1 日至 12 月 30 日，外帶自取滿 400 元輸入優惠碼【天天取天天爽】可折抵 140 元，每人不限次數，優惠有效至 12 月 30 日，數量有限兌完為止。
2. 12 月 1 日至 12 月 30 日，外帶自取滿 320 元輸入優惠碼【天天取天天爽】可折抵 120 元，每人不限次數，優惠有效至 12 月 30 日，數量有限兌完為止。
3. 12 月 1 日至 12 月 30 日，外帶自取滿 280 元輸入優惠碼【天天取天天爽】可折抵 100 元，每人不限次數，優惠有效至 12 月 30 日，數量有限兌完為止。
4. 12 月 1 日至 1 月 2 日，外帶自取滿 99 元享 8 折，不須輸入優惠碼、每人不限次數，優惠有效至 1 月 2 日，部分店家不適用。
5. 12 月 1 日至 1 月 2 日，外帶自取指定店家滿額享 5 折起優惠，不須輸入優惠碼、每人不限次數，優惠有效至 1 月 2 日，部分店家不適用。
6. 12 月 1 日至 12 月 31 日，指定用戶訂購統一超商外帶自取不限金額輸入優惠碼【統一超商自取】享 95 折，最高可折抵 50 元，優惠有效至 12 月 31 日，數量有限兌完為止。
【聯名卡優惠】
1. 12 月 1 日至 12 月 31 日，pandapro 用戶使用中國信託 foodpanda 聯名卡下訂美食外送指定店家滿 279 元輸入優惠碼【聖誕刷這張】享 25% 胖達幣回饋，最高回饋 75 胖達幣，部分店家及門市不適用，每人限用 2 次，數量有限兌完為止。
2. 12 月 1 日至 12 月 31 日，pandapro 用戶使用中國信託 foodpanda 聯名卡下訂外帶自取滿 179 元輸入優惠碼【聖誕刷這張】享 25% 胖達幣回饋，最高回饋 50 胖達幣，部分店家及門市不適用，每人限用 2 次，數量有限兌完為止。
3. 12 月 1 日至 12 月 31 日，一般用戶使用中國信託 foodpanda 聯名卡下訂美食外送指定店家滿 279 元輸入優惠碼【聖誕刷這張】享 15% 胖達幣回饋，最高回饋 50 胖達幣，部分店家及門市不適用，每人限用 2 次，數量有限兌完為止。
4. 12 月 1 日至 12 月 31 日，一般用戶使用中國信託 foodpanda 聯名卡下訂外帶自取滿 179 元輸入優惠碼【聖誕刷這張】享 15% 胖達幣回饋，最高回饋 35 胖達幣，部分店家及門市不適用，每人限用 2 次，數量有限兌完為止。
5. 12 月 1 日至 12 月 31 日，pandapro 用戶使用中國信託 foodpanda 聯名卡於美食外送下訂漢堡王指定門市滿 299 元輸入優惠碼【聖誕免費華堡】即可折抵招牌皇家華堡一份，每人限用 1 次，優惠碼及指定品項每日數量有限兌完為止。
【信用卡優惠】
1. 12 月 1 日至 12 月 31 日，中國信託 LINE PAY 卡獨家優惠，全平台消費滿 200 元，輸入優惠碼【psctbce512】可折抵 15 元，每人每月限用 1 次，數量有限兌完為止。
2. 12 月 1 日至 12 月 31 日，中國信託 LINE PAY 卡獨家優惠，全平台消費滿 260 元，輸入優惠碼【psctbc512】可折抵 20 元，每人每月限用 1 次，數量有限兌完為止。
優惠碼需為線上付款方可使用，數量有限，兌完為止。
實際活動詳情及辦法請以 APP 及官網結帳頁面顯示為主。
以上訊息由foodpanda提供
