FOOTER機能襪再掀《哈利波特》旋風！打造兼具收藏價值與機能冬日新品
（記者張芸瑄／綜合報導）FOOTER近年持續拓展授權版圖，從今年3月的《飛天小女警》系列、7月夏季的《探險活寶》主題短T與機能襪，到與台灣本土品牌《乖乖》跨界合作聯名襪，13週年更是結合懷舊乖乖桶的設計推出了太空版「SPACE 限定襪罐」，每一次合作皆成功掀起話題。今年冬天，FOOTER再度攜手華納兄弟全球探索消費性產品部門，推出經典電影《哈利波特》系列，帶來新一波授權機能襪，讓哈利波特迷再度心動。
圖／FOOTER機能襪再掀旋風。（FOOTER 提供）
經典元素融入日常，11款授權機能襪＋2款限量贈品
為回饋粉絲支持，上市期間FOOTER同步推出只送不賣的限量贈品《哈利波特》主題紙膠帶、多功能收納手提袋，紙膠帶上印有電影中的標誌性元素，手提收納袋更將霍格華茲形象呈現給大家，讓你在日常生活中也能感受哈利波特的奇幻氛圍。
FOOTER這次推出11款授權機能襪與2款限量授權周邊贈品：紙膠帶、手提收納袋。設計以魔法世界為靈感，融入霍格華茲四學院精神與魔法元素，並結合FOOTER專業機能技術，打造兼具收藏價值與日常穿搭的襪款。不論是運動時的舒適支撐或是外觀上的細節，皆能滿足粉絲與運動愛好者的需求。
圖／FOOTER推出《哈利波特》Harry Potter系列高質感贈品。（左）主題紙膠帶、（右）手提收納袋。（FOOTER 提供）
霍格華茲四學院魅力再現，兩種特色襪款一次入手
FOOTER特別打造8款學院系列襪款，以兩種不同姿態呈現，一種以學院的代表動物來象徵葛來分多的勇氣與果敢、史萊哲林的智謀與野心、雷文克勞的機智與好學、赫夫帕夫的忠誠與奉獻；另一種則是以米格紋交織四學院的特色，穿上它，就像把四學院代表的精神織進每一步。每雙襪款皆擁有獨特魅力及風格，無論你喜歡哪個學院，都能找到最適合自己的歸屬。
圖／FOOTER再次推出《哈利波特》Harry Potter全新學院襪系列。（FOOTER 提供）
細節滿滿！電影場景靈感織進日常穿搭
除了霍格華茲四學院系列，身為哈利波特粉絲，絕不能錯過故事中那些充滿趣味與記憶點的經典元素，其中以哈利的生日蛋糕、愛情靈藥還有蜂蜜公爵糖果店為靈感，從襪身的配色到刺繡處處藏有細節。
◆粉嫩驚喜【哈利的生日蛋糕襪】
延續那份驚喜悸動的氛圍，把細膩的心意織進襪子，如同那份簡單卻難忘的生日心意，把平凡時刻都變成值得紀念的一天。
◆神祕迷人【愛情靈藥襪】
粉色靈藥圖樣搭配柔和灰色，呈現低調迷人的氛圍，穿上的那一刻，讓日常也染上一抹專屬的魅力。
◆快樂純粹【蜂蜜公爵襪】
細緻的HONEYDUKES刺繡圖案，以魔法世界中最受歡迎的蜂蜜公爵糖果店為靈感設計，隨時隨地把這份純粹的快樂帶著走。
11/20正式上市，限時優惠同步開跑
2025年11月20日起，於FOOTER官方網站及官方直營通路購買《哈利波特》授權機能襪，享有「買3送1、買5送2」的優惠；滿$500元即可獲得限量紙膠帶；滿$1,500元再贈手提收納袋，贈品數量有限，贈完為止。
FOOTER表示，希望透過本次新品上市，不僅再掀《哈利波特》授權系列的收藏熱潮，更讓大眾感受到「專業機能」與「流行設計」的完美結合。
更多《哈利波特》授權系列資訊，請參考：
FOOTER官方網站：https://www.footer.com.tw/
Facebook：https://www.facebook.com/footertaiwan
Instagram：https://www.instagram.com/footer_tw/
關於華納兄弟探索全球消費品事業部
華納兄弟探索全球消費品 (WBDGCP) 是華納兄弟探索集團營收與策略部門的一部分，將公司強大的娛樂品牌和系列引入全球影迷的日常生活中。WBDGCP與全球頂尖授權商合作，推出獲獎的玩具、時尚、家居裝飾和出版計劃，靈感來自華納兄弟電影、電視、動畫、遊戲工作室、HBO、Discovery頻道、DC、卡通頻道（Cartoon Network）、HGTV居家樂活頻道、Eurosport歐洲體育台、Adult Swim等最大的系列。通過創新的全球授權業務、零售舉措及宣傳合作關係，WBDGCP已成為全球領先的授權和零售企業之一。
關於哈利波特系列
當哈利波特在11歲時遇見霍格華茲魔法學校的獵場管理員魯伯斯·海格時，他的冒險故事正式展開，也對流行文化產生了深遠的影響。25年後的今天，哈利波特文化蓬勃發展，已成為全球最成功、最受喜愛的文化產業之一。
J.K. 羅琳的暢銷小說《哈利波特》創造了一個奇幻的魔法世界，深受全球數百萬書迷的喜愛。八部《哈利波特》系列電影和三部《怪獸》系列電影將這些奇幻故事搬上大銀幕；《哈利波特與被詛咒的孩子》舞台劇在劇院中精彩演出；而華納兄弟旗下的遊戲品牌Portkey Games推出的最新遊戲則讓玩家體驗到了前所未有的魔法世界。此外，粉絲們還可以通過不斷推出的新商品，在全球五個環球影城主題樂園中享受令人愉快的遊玩體驗。
華納兄弟的《哈利波特》和《怪獸》體驗持續發展，為粉絲提供了專屬的販售商品，包括 9¾ 月台零售店、哈利波特紐約旗艦店、華納兄弟倫敦片場之旅以及華納兄弟東京片場之旅。
隨著改編自《哈利波特》的HBO原創影集即將推出，這個擴大發展的世界將持續為粉絲帶來新穎且令人振奮的互動方式，邀請全球粉絲及全新世代前來探索屬於自己的魔法。關於《哈利波特》和《怪獸》的最新消息，敬請造訪www.harrypotter.com. 。
All characters and elements © &
Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s25)
