根據The Information網站取得消息，由於AI數據中心算力的需求持續爆炸性成長，加上關鍵的記憶體嚴重短缺影響，NVIDIA據傳已經延後原定於2026年推出的RTX 50系列更新版 (外界普遍預測為RTX 50 Super系列)。而這意味NVIDIA今年內可能完全不會針對消費級遊戲市場推出任何新款顯示卡，成為NVIDIA過去30年來首次在一整年內沒有推出新款遊戲顯示卡產品。

30年來頭一遭！傳NVIDIA今年不推新消費級顯示卡，RTX 50 Super與RTX 60系列可能全面延後

AI吃肉，玩家喝湯？利潤率決定一切

報導指出，NVIDIA之所以做出這個決定，核心原因非常現實：獲利能力。

隨著生成式AI的普及，數據中心對高階AI加速晶片的需求幾乎沒有停下過。而AI加速晶片的利潤率高達65%，相比之下，遊戲顯示卡的利潤率僅約40%，因此在產能有限的情況下，將資源優先分配給高利潤的AI業務相當符合商業邏輯。

數據也佐證NVIDIA重心的轉移：

• 2022年前9個月：遊戲GPU貢獻總營收的35%。

• 2025年前9個月：遊戲業務佔比已經大幅縮減僅剩8%。

記憶體短缺成最後一根稻草

除了利潤考量，元件供應鏈瓶頸也是關鍵。目前的AI晶片極度依賴高頻寬記憶體 (HBM)，導致全球記憶體產能大量轉向生產HBM產品，進而排擠消費級顯示卡所需的GDDR顯示記憶體產能。

這場「記憶體危機」不僅影響PC產業，連汽車電子也難以倖免。在記憶體晶片「變貴又變少」的情況下，NVIDIA顯然不願意在低利潤的遊戲顯示卡業務上「浪費」晶圓與記憶體配額。

RTX 60系列恐連帶延期

這項策略調整的影響，不僅止於今年的RTX 50 Super取消推出。報導更進一步指出，NVIDIA的下一代架構設計的消費級顯示卡 (暫稱RTX 60系列)原本預計在2027年底進入量產，如今也因為同樣的原因面臨延後。

這意味著目前在市場銷售的RTX 50系列可能會有「超長待機」時間，在未來很長一段時間內將繼續擔任市場主力。

