ForceBook、JoongDunk重磅來台 現場開唱甜送福利

臺灣電視公司旗下「松大娛樂」經紀公司與泰國知名影視公司GMMTV合作，邀請在海內外都擁有極高人氣與話題度的泰國人氣 CP組合「ForceBook」及「JoongDunk」來台，並於今（12日）舉行記者會，展現強大星勢力！兩組藝人將於明（13日）在「 Zepp New Taipei」舉辦粉絲見面會。記者會上四位分享來台與粉絲相見的期待與心情，活動尾聲更特別手持象徵台灣端午節特色應景美食「肉粽」大合影，現場甚至驚喜開嗓獻唱主題曲，搶先為觀眾送上滿滿福利，也為活動增添濃厚的在地特色與趣味。

Joong飆中文自誇「越來越帥」 被Dunk認證天生笑點

睽違三年再度來台的「ForceBook」，談及重返台灣心情兩人難掩興奮，Force表示，非常想念台灣粉絲，每次來台都能感受到大家的熱情與溫暖；Book則開心表示，能再次來到台北與粉絲見面，每次來台都留下美好的回憶。從幼稚園便相識至今的「ForceBook」，堪稱演藝圈少見的「竹馬CP」，談到多年的相處歷程，兩人坦言剛開始合作時難免有摩擦，但經過長時間的磨合與深入交流，如今更加了解彼此，Book也補充，過去曾因共同籌備彼此的活動，而有更多深入交流，增進彼此更深厚的信任與默契。近年兩人陸續挑戰校園、懸疑及刑偵等題材，談到未來想嘗試的角色，Book表示，每一部作品都有不同樂趣，未來希望能挑戰更多武打類型角色；Force則透露，希望能挑戰「一人分飾多角」（如雙胞胎），帶給觀眾更多驚喜。而被問到維持好感情的秘訣時，兩人一致認為「溝通」最重要，Book認為，無論工作或生活中遇到任何問題，都應該坦誠說出自己的想法；Force也認同表示，若有誤會或感到不舒服的地方，就應及時溝通，不讓情緒累積，才能維持長久且健康的關係。

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左起Force、Book、Joong、Dunk。圖／台視

另一對人氣雙人組「JoongDunk」睽違四年推出全新寫真書， Joong透露，這次從企劃初期、拍攝主題到服裝造型，兩人皆親自參與討論，成就感十足；Dunk則表示，距離上一本寫真書已經過了許久，這次無論是開車、射箭，或是各種互動拍攝內容，都讓他留下深刻印象，也十分享受整個拍攝過程。今年即將迎來第五次新劇合作的他們，也分享彼此的變化。Joong以中文幽默表示：「我覺得我們越來越帥！」引發全場笑聲，Dunk則認真分享，隨著合作次數累積，現在進組前不需重新磨合就能快速進入狀態。聊到私下互動， Joong直率的個性，總是直接表達想法，因此常常製造不少笑料， Dunk 笑稱Joong是他的「天生笑點」，許多日常互動都十分有趣；Joong則忍不住吐槽 Dunk 笑點太低，有時自己只是走過去打個招呼，對方也能笑個不停。

左起Force、Book、Joong、Dunk。圖／台視

對於未來的發展計畫，四人也帶來滿滿的好消息。由 Force、Book、Joong、Dunk四人同台演出的全新泰劇《Lovers & Gangsters》預計將於今年年底正式播出。除了共同合作的新劇，成員們的個人發展也備受矚目。Force表示，自己參演的泰版《步步驚心》也即將與觀眾見面，希望大家多多支持。Book則預告，未來也還有其他節目計畫，屆時將再與大家分享。Joong表示，請大家支持自己所屬男團「 JASP.ER」，未來除了陸續舉辦演唱會外，也希望大家持續關注團體發展。Dunk則笑說，希望大家除了關注他的演藝作品之外，也能持續支持他分享的美食相關內容。

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